Bungie’s Marathon heeft een nieuwe releasedatum gekregen. De studio, bekend van Halo en Destiny, geeft daarnaast een uitgebreide nieuwe blik op de game en onthult dat het prijskaartje € 39,99 wordt. De game krijgt gratis nieuwe contentupdates vanaf release.

Marathon is het volgende grote project van Bungie. Het is de reden dat Destiny 3 er niet is en misschien ook nooit gaat komen. Het is een PvEvP-extraction shooter, vergelijkbaar met titels als Escape from Tarkov en de meer recentere ARC Raiders.

Bungie begint de ViDoc met het uitleggen wat Marathon precies is. Spelers die ondanks ARC Raiders zijn ingestapt, weten precies wat ze mogen verwachten. Een hoog risico, maar veel beloningen. Je neemt het zowel op tegen spelers als computergestuurde vijanden. Andere spelers hoeven niet altijd vijandig te zijn, maar als we ARC Raiders mogen geloven, is dat wel vaak het geval.

Marathon heeft enorm veel verandering gezien sinds de game werd uitgesteld na Alpha-feedback. Weerseffecten zijn verbeterd, de audio is verbeterd en Bungie gaat nog dieper in op de gekozen tekenstijl van de game. Verder heeft Bungie de komst van proximity chat en solo queue aangekondigd.

Wanneer komt Marathon uit?

Marathon komt uit in maart 2026. Op welke dag is nog niet bekend. De game kost in Europa € 39.99. De game maakt gebruik van optionele seizoenspassen die niet tijdsgebonden zijn. Je kunt altijd eerdere passes kopen en activeren, waardoor je niet te maken krijgt met FOMO zoals in andere games met een seizoenspass.