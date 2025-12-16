Nieuws 13 Jordy Gerritse 16 december 2025
Bungie’s Marathon heeft een nieuwe releasedatum gekregen. De studio, bekend van Halo en Destiny, geeft daarnaast een uitgebreide nieuwe blik op de game en onthult dat het prijskaartje € 39,99 wordt. De game krijgt gratis nieuwe contentupdates vanaf release.
Marathon is het volgende grote project van Bungie. Het is de reden dat Destiny 3 er niet is en misschien ook nooit gaat komen. Het is een PvEvP-extraction shooter, vergelijkbaar met titels als Escape from Tarkov en de meer recentere ARC Raiders.
Bungie begint de ViDoc met het uitleggen wat Marathon precies is. Spelers die ondanks ARC Raiders zijn ingestapt, weten precies wat ze mogen verwachten. Een hoog risico, maar veel beloningen. Je neemt het zowel op tegen spelers als computergestuurde vijanden. Andere spelers hoeven niet altijd vijandig te zijn, maar als we ARC Raiders mogen geloven, is dat wel vaak het geval.
Marathon heeft enorm veel verandering gezien sinds de game werd uitgesteld na Alpha-feedback. Weerseffecten zijn verbeterd, de audio is verbeterd en Bungie gaat nog dieper in op de gekozen tekenstijl van de game. Verder heeft Bungie de komst van proximity chat en solo queue aangekondigd.
Marathon komt uit in maart 2026. Op welke dag is nog niet bekend. De game kost in Europa € 39.99. De game maakt gebruik van optionele seizoenspassen die niet tijdsgebonden zijn. Je kunt altijd eerdere passes kopen en activeren, waardoor je niet te maken krijgt met FOMO zoals in andere games met een seizoenspass.
Tagged as:
Bungie Extraction Shooter Marathon
About the author call_made
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
Jordy Gerritse 11 december 2025
Malvin Schuivens 5 december 2025
Sam van de Ven 5 december 2025
Daniel Glavimans 3 december 2025
Nicholas North 2 december 2025
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment