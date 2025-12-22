Review | Guild Wars: Reforged

Linkin Park op de achtergrond, Pre-searing tot level 20 en gaan met die banaan – we zijn weer terug in de 00’s met Guild Wars: Reforged. Wat is Reforged precies en is dit hét moment om (terug) in Guild Wars te springen?

Het is geen geheim dat Guild Wars mijn jeugd bepaald heeft. Tuurlijk, ik heb een boel Runescape en World of Warcraft gespeeld, maar niets trok mij zoveel als Guild Wars. 3 campaigns, een vierde story DLC en duizenden uren verder. Maar, aan alles komt een eind en Guild Wars 2 verscheen in 2012. Toch miste ik de tijd waarin ik stiekem de familie laptop wegsnaaide om 2 uur in de nacht zodat ik Alliance Battles kon doen terwijl ik in een Xfire voice-chat zat met willekeurige Engelanders. Die tijd is nu terug, want Guild Wars: Reforged maakt op 3 december 2025 een debuut. Geen remaster, geen remake, maar een modernisering. En toch een bijzondere ervaring, wat kan jij verwachten en wat maakt deze terugkeer zo bijzonder, of juist niet?

Wat is Reforged

Reforged is een modernisering van drie campaigns: Prophecies, Factions en Nightfall. Voor nu brengt het voornamelijk quality-of-life veranderingen mee. We zien controller support én Steam Deck support. Die controller support werkt fantastisch en Guild Wars vanaf de bank spelen met een controller brengt een compleet nieuwe speelervaring met zich mee.

Daarnaast zien we een nieuwe quest marker, speciaal ingericht voor spelers die de game op controller willen spelen, we zien wat nieuwe grafische instellingen, een HD UI setting en een ‘remember password’ optie in de log-in screen. Allemaal features die lang overdue zijn, maar zeer welkom.

Dit klinkt allemaal niet heel spannend, maar ArenaNet blijft samenwerken met 2Weeks om de game te updaten. Wat we precies kunnen verwachten in de toekomst is nog niet zeker, maar dat er actief ontwikkelt wordt is echt geweldig om te zien.

Daarnaast is het belangrijkste van deze hele patch voornamelijk dat de game weer populatie ziet. In het twaalfde district rondhangen Pre-searing is een moment dat ik al tientallen jaren niet meer heb meegemaakt en het bracht me terug naar mijn kindertijd. Had ik meer verwacht van een eerste patch? Ergens wel. Maar, ik ben vooral benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen en of de game bevolkt kan blijven voor een langere tijd.

Prophecies: De Charr waren niet altijd vriendelijk

Nu we het Reforged stukje uit de weg hebben, is het belangrijk om even te vertellen wat Guild Wars 1 precies is. Het zijn namelijk drie losstaande campaigns die ieder in gewenste volgorde te spelen zijn. De eerste daarvan is Prophecies. In deze campaign krijgen we een introductie tot de wereld van Tyria en een politieke verhaallijn met thema’s als oorlog, verraad en een tweede leven. Er zijn een boel belangrijke personages die het verhaal rondmaken zoals Gwen en Prince Rurik.

Het verhaal gaat als volgt: Jij speelt een mens die het Koninkrijk van Ascalon probeert te beschermen van de Charr invasie. De Charr zijn een enorm imposant katachtig ras dat geloofd dat Ascalon van hun is. In een event dat de Searing heet lukt het de Charr om de mensheid weg te jagen van Ascalon. Aan jou als speler om door de Shiverpeaks te trekken, waar je vervolgens de cult onder de naam White Mantle tegen het lijf loopt. Vanuit daar gebeuren allemaal sinistere dingen die ik uiteraard niet ga spoilen. Het is een fantastisch verhaal met veel toffe onderwerpen, locaties en story beats en zeker een aanrader om mee te starten als nieuwe speler.

Factions: Shiro vs. Kuunavang

Factions is de tweede campaign, met een focus op Aziatisch geïnspireerde content. We volgen in dit nieuwe gebied, Cantha, de oorlog tussen twee facties: De Luxons en Kurzicks. Deze hele oorlog wordt nog eens gestimuleerd door een wraakzuchtige geest genaamd Shiro Tagachi, die zijn plaag door het land laat razen. Dit is de expansion waar PvP een hoofdrol gaat spelen, gezien jij als speler een kant kiest in de oorlog om vanuit te opereren en Shiro te stoppen. Daarnaast zien we twee nieuwe classes: Assassin en Ritualist. Voor mij begon hier de liefde voor Alliance Battles, een PvP mode die mij tientallen, misschien wel honderden uren bezighield.

Wat deze uitbreiding vooral bracht is een snellere manier van levelen, een volledig nieuw continent om te ontdekken en een supertoffe verhaallijn met een Aziatisch tintje. Maar toch borduurde het sterk voort op de world building die ArenaNet introduceerde in Prophecies. Nog geen jaar na Factions verscheen echter een nieuwe uitbreiding.

Nightfall: Fighting a God

Nightfall bracht namelijk het Afrikaanse contintent genaamd Elona, waar een burgeroorlog het land in de ban hield. Warmarshal Varesh probeer een god in te zetten om de oorlog te keren naar zijn kant. Dit doet hij door een fenomeen genaamd ‘Nightfall’ te verwekken. Dit fenomeen zal de aarde in donkerheid vergieten. Hoe hij dit wilt doen, is door Abaddon wakker te maken, een vergeten god met een niet zo vriendelijke persoonlijkheid. Het is aan jou om je bij de Sunspears aan te sluiten en samen met deze orde het land te redden van de Nightfall.

Dit was de meest lineaire campaign van de drie. Niet per direct een negatief punt hoor, want Nightfall vertelt een fantastisch verhaal en introduceert veel toffe features zoals het rijden op een levensgrote zandworm. Buiten dat is dit misschien wel de meest donker geschreven verhaallijn die de game heeft. Dat is ook direct iets dat Guild Wars voor mij qua verhaal beter maakt dan zijn sequel. De verhalen hebben veel meer gewicht en een enorm realistische insteek: Het leven is niet altijd eerlijk.

Eye of the North en de Hall of Monuments

Nightfall zou de laatste grote story campaign worden, maar er kwam nog een bruggetje naar Guild Wars 2 als vierde uitbreiding. Eye of the North introduceert de vele rassen die wij kunnen spelen in het tweede deel: Norn, Charr en Asuran. De Charr kende we natuurlijk al, maar in deze verhaallijn leren we ze kennen van een heel ander perspectief. Naast het leren kennen van de rassen, zien we ook een opgegroeide Gwen, die nog als klein meisje achter ons aanliep in de Pre-searing. Het is een bitterzoet verhaal, met wederom aardig zware thema’s. Maar het introduceert ons ook tot een aantal elementen die we gaan herkennen in het volgende deel.

Het is dan ook apart dat deze campaign niet in het pakket zit dat jij koopt als nieuwe speler. Want de Hall of Monuments biedt jou mogelijke beloningen voor Guild Wars 2, wanneer jij heldendaden verricht in de eerste game. Maar ArenaNet heeft al gezegd dat deze campaign nog volgt als een losstaand iets.

Graphics en performance

Guild Wars is een game die voor zijn tijd mooi oogt, maar tegenwoordig ook een boel outdated elementen heeft. Dat is onveranderd, want buiten een paar grafische tweaks is er niet veel veranderd aan de game. Het is dan ook geen remaster, maar een modernisering. Spelers die een flink verschil in graphics verwachten, komen thuis van een koude kermis. Maar, fans van de eerste game hebben veelal ook laten blijken dat een volledige overhaul van de graphics niet gewenst is, gezien dit de magie van de aloude game weg zou halen. In welk schip vaar jij rondom deze discussie?

Is dit een game voor jou?

Nu de hamvraag voor potentieel nieuwe spelers: Is Guild Wars een game die jij zou moeten spelen in 2025? Mijn antwoord is natuurlijk ja! Maar, het hangt af van een aantal factoren.

Je gaat tegen oude game kwaaltjes aanlopen, daar moet je tegen kunnen;

Het is veel content, veel supersterke content, maar kan overweldigend zijn;

Guild Wars is een game die je offline én online kunt spelen. Offline kan je hulpjes of zogenoemde ‘Heroes’ inzetten om je door missies te helpen;

PvP kent veel opties, dus als jij van uitdagende PvP houdt met map-based objectives, dan zit je hier goed;

Alle story campaigns zijn uiterst uitgebreid en het gaat je verslaafd maken als je van politieke verhalen houdt met veel drama en memorabele personages.

Er zijn veel veteran players die jij kan benaderen, de Guilds Wars community staat bekend om verwelkomend te zijn!

Klinkt dit allemaal goed? Dan kun je de game nu voor 20 euro oppikken en beginnen bij een van de drie verhaallijnen! Je kunt de game halen via de officiële website, of gewoon op Steam. Bij beide versies kun je gebruikmaken van je controller én Steam Deck, dus wees gerust! Daarover gesproken..

Steam Deck

Guild Wars: Reforged is een van de eerste “echte” MMO’s met een ingebouwde Steam Deck-versie. De game heeft de groene Verified-badge en is dus officieel erkend als game die als een zonnetje moet draaien op Valve’s handheld gaming-pc. En dat doet het ook. Al zitten er een paar duidelijke maars aan verbonden, die zeker geen roet in het eten gooien. Steam’s kleine krachtpatser draait de game vrijwel altijd met een locked 60 FPS.

Zodra je Guild Wars: Reforged op je Steam Deck wilt opstarten, zou je haast niet anders denken dan dat de game altijd al met controller gespeeld kon worden. De besturing werkt goed, al is het toch even wennen om een MMO met een controller te spelen. Je voelt je toch iets minder vrij en beweeglijk. Guild Wars kent het geluk dat het een MMO is waar je altijd zorgvuldig moet kiezen uit je actieve aanvallen, spreuken en speciale moves. Het is geen game waarbij je 40 knopjes tegelijk ter beschikking hebt, zoals in bijvoorbeeld World of Warcraft. Met twee handjes vol aan unieke moves moet je je in iedere situatie kunnen redden. Dat lukt ook erg goed op Steam Deck. Hiermee is het zelfs mogelijk de meest uitdagende content te spelen terwijl je op de bank ligt.

Waar je de tekortkomingen ziet en gaat merken, is in het navigeren van de menu’s. Alhoewel je lopen en het gebruiken van aanvallen heel makkelijk aan knopjes op een controller kunt toewijzen, is het navigeren van een grote verscheidenheid aan menu’s in MMO een nachtmerrie. Zelfs met muis en toetsenbord is dit vrijwel altijd het minst intuïtieve aspect aan een MMO. Guild Wars is daar geen uitzondering in. Je merkt wel dat ArenaNet haar best heeft gedaan om de menu’s iets controllervriendelijk te maken, maar het is te allen tijde een werkbare, maar zeker geen ideale oplossing. Hier komt ook nog eens bij kijken dat het scherm van de Steam Deck vrij klein is. Niet ieder menu past goed op het schermpje, waardoor menu’s soms boven elkaar geopend worden en je deze eerst van elkaar weg moet schuiven om ze beide te kunnen zien en gebruiken. Je uitrusting en inventaris zijn daar een groot voorbeeld van.

Last but not least is het sociale aspect van een MMO als je met een controller speelt ook niet zo handig. Je gaat geen hele gesprekken voeren met andere spelers in een hub als je met je controller alle tekst moet gaan intypen. En laten we eerlijk zijn: de mooiste herinneringen die we hebben aan MMO’s zijn toch wel de diepgaande gesprekken tot midden in de nacht met willekeurige spelers die we ontmoeten in een digitale stad die je beter uit je hoofd kent dan je eigen wijk.

Guild Wars: Reforged op Steam Deck is dus een hele fijne manier van spelen, maar vooral als je dat tussendoor doet op momenten waarbij je vooral even wat dingetjes moet doen die je afgezonderd wil doen. Voor de echte MMO-experience blijf je gewoon lekker op pc.

Verdict: Een nieuwe toekomst voor Guild Wars

Guild Wars: Reforged is geen volledige overhaul van de game, maar is een nodige modernisering die voor lange tijd support zal krijgen. Het brengt veteranen terug in hun kinder- of tienerjaren en geeft nieuwe spelers de mogelijkheid om te genieten van een geweldige game. Ja, er zitten nog wat old-game kwaaltjes in, maar kijk je daar doorheen, dan staat er een geweldige ervaring op je te wachten met een aardige community en uitdagende PvE én PvP. Wel hoop ik dat de game blijft itereren, de update is nu vrij minimaal, maar om dit een succes te maken dient ArenaNet echt op rap tempo updates eruit te gooien die de game verbeteren. Al met al: Guild Wars ervaren in 2025 is echt fantastisch!