CES 2026 | Lenovo Legion toont uitrolbaar scherm

7 januari 2026
Lenovo is aanwezig tijdens CES 2026 en ze nemen hun gamingmerk Legion mee met een aantal nieuwe producten, waaronder een zeer interessant concept. Een gaminglaptop met een uitrolbaar scherm, waardoor je een conventionele laptop in een laptop met een ultrawide scherm verandert.
Laten we beginnen met de olifant in de kamer. De Legion Pro Rollable Concept is een 16″ laptop, gebaseerd op de Legion Pro 7i met een RTX 5090 en de nieuwste Intel Core Ultra-processor. De laptop komt ook met Lenovo AI Engine+, die je CPU en GPU aanpast om je FPS optimaal te houden in iedere situatie. Maar het interessantst aan deze laptop is het beeldscherm.
Het OLED beeldscherm heeft drie standen. De eerste is 16″, maar je kunt deze laten uitrollen tot 21,5″ of 24″. Hierdoor heb je altijd een compacte laptop bij je, maar ook een ultrawide beeldscherm. De Legion Pro Rollable Concept is nog niet verkrijgbaar. Zoals de naam al insinueert, is het een concept, maar dit is wat er in de toekomst op ons wacht.
Eindelijk is hij hier. De Legion Go die volledig draait op SteamOS. Eerder lieten Lenovo en Valve al weten dat SteamOS beschikbaar werd gemaakt voor Lenovo’s handheld PC. Dat zagen we voor het eerst in de Lenovo Legion Go S. Een iets duurdere Steam Deck, die eigenlijk niet heel veel meer voordelen had. Dat verandert met de Legion Go 2, die vanaf juni 2026 verkrijgbaar is.
Deze nieuwe Legion Go is krachtiger, maar wel een stuk prijziger. Vermoedelijk zelfs duurder dan de ROX Xbox Ally X. Maar goed, voor deze meerprijs krijg je wel een 8,8″ OLED-scherm in 144 HZ met VRR en uiteraard de nieuwste specificaties. Laten we deze even bekijken en vergelijken met de Legion Go S.
|Legion Go S
|Legion Go 2
|Beeldscherm
|8″ LCD Full HD 120 Hz
|8,8″ OLED Full HD 144 Hz met VRR
|Specs
|AMZ Ryzen Z1 Extreme / Z2 Go
|AMD Ryzen Z2 Extreme
|Memory
|32GB RAM / maximaal 1 TB SSD
|32GB RAM /Maximaal 2 TB SSD + MicroSD
|Prijs
|Vanaf $499
|Vanaf $1199
Naast de nieuwe handheld pc en krankzinnige concept laptop, brengt Lenovo ook nieuwe minder spannende, maar wel krachtigere laptops mee naar CES. Voor alles omtrent de nieuwe Legion-line-up verwijs ik je door naar hun eigen nieuwsroom.
