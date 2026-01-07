Review | Sonic Racing: CrossWorlds (Switch 2)

Sonic Racing CrossWorlds kwam tijdens release op ieder platform uit behalve de Nintendo Switch 2. Een aantal weken geleden was dan ook eindelijk deze editie aan de beurt. Hoe speelt de game op Nintendo’s nieuwste console?

Sonic Racing CrossWorlds is een game die mij na de Gamescom demo achterliet met een aparte nasmaak. Daarna volgde de demo op PS5, die gaf me al iets meer op. Maar, na de game op zowel PS5 als Switch 2 gespeeld te hebben, ben ik helemaal om. Het duurde even om de review te schrijven, dit vooral vanwege de feestdagen. Maar goed; waarom is CrossWorlds dan zo goed? Laten we daar even naar gaan kijken!

Een stap vooruit

Sonic kartgames zijn niet altijd even goed ontvangen, maar CrossWorlds zet een nieuwe standaard voor deze spin-off titel. De racer voelt vlooeiend, is chaotisch wanneer je het wilt en haalt wat toffe trucjes uit om het interessant én afwisselend te houden. Laten we beginnen bij hoe de game speelt, voor we daadwerkelijk kijken naar de Switch 2 editie.

Deze game speelt namelijk lekker soepel en snel (wanneer je dat wilt). In de basis werkt dit hetzelfde als iedere kartracer natuurlijk – je pikt items op en smijt die naar je vijanden terwijl je met ramp tempo door bochten drift om als eerste die finish te behalen. In deze game heb je echter niet alleen items die je kan benutten, je hebt namelijk ook verschillende soorten racer. Van Brawlers tot Speedsters, allemaal hebben ze hun eigen voordeel in de hitte van de strijd.

Map designs zijn misschien wel het hoogtepunt, want niet alleen zijn alle maps enorm variërend en tof ontworpen, je kan midden in de race ook naar andere werelden teleporteren. Sterker nog, degene die vooraan rijdt kiest of dit een random portaal wordt of een specifiek stuk uit een andere wereld.

Een aantal minpunten die ik echter heb zitten hem vooral in balancing. Het rivalensysteem zorgt er namelijk voor dat jij in offline races eigenlijk echt maar 1 competitie hebt; je rivaal. Op zich niet gek, maar ik zou het tof vinden als andere racers wel een beetje in balans blijven en niet zover achterliggen dat het soms een 1v1 is.

De game speelt zoveel beter dan ik verwacht had na de Gamescom demo en ze hebben echt veel aangepast na de beta tests ook, daarnaast ben ik enorm benieuwd naar wat de game te bieden heeft in de toekomst.

Ichiban Kasuga op een hoverboard

Wat deze kartracer nog zo tof maakt is dat het niet bang is om personages uit verschillende facetten van SEGA toe te voegen. CrossWorlds heeft namelijk al een aardig groot roster aan personages opgebouwd door de maanden, van Joker uit Persona 5 tot en met Sonic zelf. Alle SEGA franchises komen uiteindelijk wel aan bod, maar wat CrossWorlds al direct zo tof maakt is dat het voelt als een viering van het merk SEGA. Laat het nu net zo zijn dat ik enorm fan ben van veel van deze titels. Ook soundtracks en custom voertuigen uit deze games krijgen hun plekje. Ook het sound design neemt de spotlight in deze game. Soundtracks uit verscheidene Sonic games, Persona 5, Hatsune Miku en Yakuza: Like A Dragon voegen echt toe op deze fanservice kartracer.

Om het af te toppen heb je ook aardig wat opties om je voertuigen te personaliseren. Stickers uit verschillende franchises en van verschillende merken kunnen op je voertuig geplakt worden. Je kan dus rondzweven op een hoverboard met Hatsune Miku terwijl er een levensgrote Hi-Chew sticker op je bord plakt. Dit zorgt oprecht voor zoveel personalisatie dat ik soms veel te lang in het menu zat om allemaal voertuigen samen te stellen en te customizen.

Op de Switch 2

Voorheen konden Switch 2 spelers alleen de Switch ‘1’ versie spelen, maar sinds half december is de upgrade verschenen. Scherpere graphics, 60 framepjes per seconde, 1440p docked en 1080p handheld – wat wil je nog meer? Nou, niks eigenlijk. De game speelt enorm soepel, zowel in handheld als op de dock. Ik heb de game eigenlijk echt veel op handheld gespeeld, nu ik er zo over nadenk. De stabiele 60 frames per seconde en het haarscherpe paneel van de Switch 2 maken deze game een droom in handheld mode. Daarnaast spatten de kleuren van het scherm af! Ook in docked mode is de game haarscherp met 1440p en 60 frames per seconde in zowel split-screen als single-player of online.

Ik denk dat Mario Kart World echte competitie heeft met CrossWorlds op de Switch 2. Ik vind World echt een toffe game die lekker speelt en het blijft een familie game natuurlijk, maar CrossWorlds doet bepaalde dingen gewoon beter en gaat niet fakkelen met een open world design waar dit niet passend is.

Verdict

Sonic Racing CrossWorlds is een game die ervoor zorgde dat ik Sonic Racing games vanaf nu in de gaten ga houden. Het is een soepel, kleurrijke en heerlijk chaotische ervaring die ook nog eens personages introduceert uit games waar ik enorm fan van ben. Het heeft ook zeker z’n mindere puntjes en kan soms wat unbalanced aanvoelen, met her en der ook wat item distributie problemen, maar het blijft bij een kern die Mario Kart World verloren is en daarom kan ik deze game aan iedere kartrace fan aanbevelen!