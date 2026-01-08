Meer over Fable, Forza Horizon 6 en Beast of Reincarnation op 22 januari

Nieuws 136 Jordy Gerritse 8 januari 2026
Xbox heeft officieel haar programma voor de Developer Direct van januari 2026 bekendgemaakt. Drie titels gaan de revue passeren. Dit zijn Fable en Forza Horizon 6 van Playground Games en Beast of Reincarnation, een nieuw avontuur van de makers van de Pokémon-games, Game Freak. De Developer Direct wordt op 22 januari uitgezonden.
22 januari om 19:00 vindt de Developer Direct plaats. Tijdens deze showcase krijgen we de allereerste gameplaybeelden van Forza Horizon 6 te zien, een uitgebreide blik op Fable en krijgen we gameplay en meer informatie omtrent Beast of Reincarnation. We gaan eindelijk meer over deze nieuwe game leren. Het tipje van de sluier hebben we al.
De nieuwe Action RPG van Game Freak, die geen Pokémon-game is. In deze game spelen we als Emma met haar viervoeter Koo aan haar zijde. Emma gebruikt manipulatieve plantkrachten. De game speelt zich af in een post-apocalyptische versie van Japan. Meer hierover dus tijdens de Developer Direct.
Over Fable hoef ik denk ik niet veel woorden vuil te maken, maar het lijkt erop dat Xbox hier ruime tijd voor heeft vrijgemaakt. We krijgen nieuwe gameplay en alle facetten die bekendstaan in Fable komen aan bod: keuzes, consequenties, drama, actie, Britse humor en kippen.
Terug naar Japan, maar dan niet in een post-apocalyptische setting voor niets minder dan Forza Horizon 6. Het nieuwe grote Forza avontuur brengt ons naar de geboorteplaats van JDM, driften en tuning. Wij zijn enorm benieuwd. Ook deze game wordt uitgebreid toegelicht, met de eerste gameplaybeelden.
