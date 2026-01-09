Avowed komt op 17 februari naar PlayStation 5

Nieuws 98 Jordy Gerritse 9 januari 2026
Tijdens de verschrikkelijke New Game Plus Showcase van 8 januari 2026 hebben Xbox en Obsidian Entertainment aangekondigd dat Avowed officieel naar de PlayStation 5 komt. De releasedatum is 17 februari 2026, gelijktijdig met de Anniversary update.
Langzaam maar zeker verschijnt iedere Xbox-titel op de PlayStation 5. Zo ook Avowed, na ongeveer een jaar lang exclusief speelbaar te zijn geweest op Xbox en PC. De releasedatum van de PlayStation 5 versie is 17 februari 2026. Op dezelfde dag verschijnt op de Anniversary Update die enkele nieuwigheidjes brengt en beschikbaar is voor elk platform.
Avowed is coming to PS5 February 17th alongside the anniversary update with the game on all platforms. The new update includes:
– New Game Plus
– New races to play (dwarves, orlan, and aumaua)
– A brand new weapon type
– Photo Mode
– And much more! pic.twitter.com/DTeFmer6AH
— New Game Plus (@NewGameShowcase) January 8, 2026
De redelijk aangedikte update voegt nieuwe speelbare personages toe, zoals de dwerg, orlan en aumaua. Verder komt er een volledig nieuw wapentype bij en krijgt de game eindelijk een Photo Mode.
Je kunt de volledige aankondiging hier beneden terugkijken.
Vorig jaar waren we zeer te spreken over Avowed. We mochten iets eerder aan de slag met de game waardoor we ruim voldoende tijd hadden om de hele game uit te pluizen. Dat hebben we ook gedaan. We gaven de game een 9. Vooral het schrijfwerk van Obsidian Entertainment is ons goed bijgebleven. Grote kans dat de game voor een tweede keer wordt doorgespeeld op de PlayStation 5.
