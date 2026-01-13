Review | SANDISK Extreme Fit USB-C Flashdrive

De kleinste USB-stick die je ooit hebt gezien, met verrassend veel opslagcapaciteit? Dat is precies wat de SANDISK Extreme Fit USB-C Flashdrive is. Het is een piepkleine gegevensdrager die je voor enorm veel apparaten kunt gebruiken en die eigenlijk nooit onhandig in de weg zit.

Je zou misschien denken dat het tijdperk van de USB-stick een beetje verdwenen is. Van floppy naar CD, naar DVD, USB-sticks en externe harde schijven naar de magische cloud. Geen rondslingerende prullen meer, lange stickjes die altijd afbreken en geen spoel meer met tientallen CD’s waar van alles op staat. We zijn een beetje af van al die onhandigheidjes, maar SANDISK heeft een oplossing gevonden om toch nog even die fysieke gegevensdragers in leven te houden, zonder de onhandige bijkomstigheden. Die oplossing hebben we de afgelopen tijd uitvoerig getest en we kunnen heel eenvoudig concluderen dat we er niets van gemerkt hebben. Jammer, zou je denken, maar integendeel. Dit is het beste compliment dat je je kunt bedenken voor deze kleine USB-stick.

SANDISK Extreme Fit USB-C Flashdrive

Laten we beginnen met het wegruimen van alle praktische informatie. De SANDISk Extreme Fit USB-C Flashdrive komt in één maat, maar verschillende grootte-inhoud. Zo hebben we de 512 GB-versie getest, maar begint het aanbod al bij 64 GB en stopt het bij 1 TB. Als je kijkt naar het formaat, is dat best wel knap. Je zou bijna stellen dat het een plastic omhulsel is met een MicroSD aan de binnenkant, maar dan voor een zachtere prijs. De goedkoopste variant kost namelijk maar € 14,49. De 1 TB-versie kost € 121,99. Misschien iets duurder dan een externe SSD, maar het zit er allemaal niet ver vanaf.

Het grote voordeel van deze kleine flashdrive is dat deze plug-and-play is voor bijna al je apparaten. Je PC, laptop, telefoon, tablet en zelfs je gameconsole. Je kunt er geen hele games op installeren, maar je kunt wel eenvoudig screenshots en filmpjes overzetten van je PlayStation of Nintendo Switch om deze vervolgens op je pc of telefoon te zetten. Enorm handig, want dit moeten we dagelijks doen voor al die reviews die we schrijven.

Gegevens overschrijven gebeurt met gemiddeld 400MB/s. Dat zijn acceptabele snelheden voor flashdrives. Uiteraard niet zo snel als een SSD, maar als je geen gigantische bestanden overzet, hoef je meestal niet langer dan een paar tellen te wachten. Met het bewerken van professionele foto’s merkte ik weinig vertraging en zijn gigantische mappen met foto’s binnen enkele seconden overgezet. Ik denk dat ik met een paar honderd foto’s het langst tussen een halve minuut en een minuut heb moeten wachten. Misschien de helft langzamer dan een goede externe SSD.

Het voordeel van dit kleine apparaatje vergeleken met de snellere SSD’s is dat je deze zo goed als overal in kunt steken en kunt laten steken zonder dat deze in de weg zit of per ongeluk ergens blijft vastzitten. Misschien wel aan je broekzak als je een strakke broek draagt en je de flashdrive aan je telefoon hebt gekoppeld. Maar op de console, pc, tablet of laptop kun je alles blijven doen zonder bang te zijn dat deze valt, ergens vast blijft zitten of beschadigd raakt (zoals met de langwerpige, ouderwetse USB-sticks).

Draagbaar of uitbreiding?

Dankzij het kleine formaat is de SANDISk Extreme Fit USB-C Flashdrive zowel geschikt als permanente upgrade voor je opslagcapaciteit van bijvoorbeeld je laptop of tablet. Maar is het is ook ideaal als je veel onderweg bent en snel bestanden moet uitwisselen tussen je apparaten of met collega’s, vrienden en partners. Je bent zo niet afhankelijk van een vaak betaalde clouddienst en kunt dus onafhankelijk eenvoudig en snel bestanden delen.

Omdat het niet in de weg zit, is het ook eenvoudig te gebruiken als een permanente upgrade voor je opslagcapaciteit op je pc, laptop of tablet. Ideaal voor foto’s, documenten en eigenlijk alles wat niet geïnstalleerd hoeft te worden. Zo gebruik ik mijne deels voor het overdragen van screenshots en video’s van mijn Nintendo Switch en PlayStation en gebruik ik het voor alle assets en foto’s en video’s waarmee ik werk voor content en onderzoek. En dit kan ik dan doen op mijn laptop, maar ook op mijn tablet zonder tussenkomst van een langzamere cloud. Het heeft dus best wel wat voordelen, maar ik snap ook dat het op zich redelijk wat luxeproblemen oplost waar niet al een andere oplossing voor was. Toch vind ik deze in veel gevallen wel de fijnste.

Verdict

SANDISK vindt het wiel niet opnieuw uit met de SANDISk Extreme Fit USB-C Flashdrive, maar het maakt de ouderwetse USB-stick wel weer even iets interessanter met de USB-C-connector, zijn piepkleine formaat en prima lees- en schrijfsnelheden. Je kunt het eenvoudig gebruiken met verschillende apparaten, snel wisselen en gemakkelijk ergens als permanente opslagupgrade laten insteken. Je zult bijna niet merken dat hij er is en dat is precies wat je wilt van een datadrager.