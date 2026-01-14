Meta sluit 3 gaming studio’s

Meta, je weet wel, die gasten die Oculus overkochten en nu paraderen met de Meta Quest. Die gasten hebben nu drie gaming studio’s gesloten. Dit zijn Armature Studio, Sanzaru Games en Twisted Pixel. De laatste bracht afgelopen jaar nog Deadpool VR uit, waar we zeer enthousiast over waren.

Terwijl Meta tijdens Gamescom 2025 zowat de grootste stand had in de B2B-area, puur om Deadpool VR grootschalig te promoten bij journalisten en content creators. Sluit de gigant met Meta Quest, Facebook, WhatsApp en Instagram nog geen half jaar later het bedrijf dat deze game heeft gemaakt.

Drie gaming studio’s worden direct gesloten. Dit zijn Sanzaru Games, Twisted Pixel en Armature Studio. Dit is waar je deze studio’s van kent:

Sanzaru Games

Wellicht zegt de naam je niet veel, maar dit zijn de gasten die ons enkele PlayStation-klassiekers brachten op de PSP, waaronder Secret Agent Clank, The Sly Cooper Collection en Sly Cooper: Thieves in Time. Voor de Meta-headsets maakte ze Asgard’s Wrath en Asgard’s Wrath 2.

Armature Studio

Vooral bekend van de VR-port van Resident Evil 4 die verscheen op Meta Quest.

Twisted Pixel

Ze hebben vroeger wat games gemaakt in de tijden van Xbox 360 en PlayStation 3. Tegenwoordig ken je ze vooral van Deadpool VR. Een game waar we tijdens Gamescom 2025 enorm enthousiast van werden.