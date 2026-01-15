Fallout Shelter krijgt realityshow en jij kunt meedoen

Fallout Shelter, de mobiele spin-off van de Fallout-games, krijgt een eigen realityshow waarin deelnemers het tegen elkaar opnemen voor geld. Ze nemen het tegen elkaar op in spellen die in het teken staan van Fallout’s S.P.E.C.I.A.L.-systeem en het leukste nieuws is dat je je kunt opgeven om mee te spelen.

Denk je dat je speciaal bent? Dan kun je je nu opgeven via deze website om deel te nemen aan een hele nieuwe Fallout-productie. Een realityshow die helemaal in het teken staat van Fallout, waarin je het opneemt tegen andere deelnemers voor geld. Ben je in juni zo’n drie weken beschikbaar voor de opnames die worden gedraaid in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (en woon je in de VS)? Dan kun je je opgeven via deze website.

Good morning, prospective Vault Dwellers! In order to best serve you in What Comes Next, we need volunteers for a very real, very scientific opportunity to beta test a better society. Visit this website if you’d like to join Fallout Shelter, a new series full of escalating… pic.twitter.com/hCr0TxmNOn — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 15, 2026

Wie zoeken ze voor Fallout Shelter?

Het addertje onder het gras is dat je wel in de Verenigde Staten moet wonen om mee te kunnen spelen. Je hoeft niet per se Amerikaans te zijn, zoals het invulformulier suggereert.

Verder vragen ze je van alles waaruit ze kunnen ontcijferen of je een goede match bent voor de show. Zo vragen ze wat je zwakke punten zijn, in welke Fallout-factie je je het meest kunt vinden en waarom je denkt dat je de show kunt winnen. Ze willen ook weten of je vindt dat je veel geluk hebt en vragen voor sommige letters uit het S.P.E.C.I.A.L.-systeem hoe goed je bent in een cijfer van 1 tot 10. Het is bijna alsof we weer zelf onze stats in de Vault aan het invullen zijn.

Woon je in de Verenigde Staten en lijkt het je tof om opgesloten te worden in een geheime Fallout Shelter? Dan is dit misschien wel waar je op gewacht hebt.