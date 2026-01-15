Jagex viert 25 jaar RuneScape met grootse aankondigingen

Jagex, het iconische Britse gamestudio en maker van de legendarische RuneScape-franchise, viert zijn 25-jarig bestaan met RS25: een grootschalig programma dat de basis legt voor de meest ambitieuze evolutie in de geschiedenis van RuneScape. Met een strategie gericht op meer integriteit, meer waarde en meer RuneScape, markeert RS25 een nieuw tijdperk voor de franchise.

Gesteund door de grootste jaarlijkse investering in de games tot nu toe, richt RS25 zich op de elementen die spelers het meest waarderen: van verbeterde ondersteuningssystemen en gemoderniseerde infrastructuur tot gedurfde nieuwe content, vernieuwde systemen en een indrukwekkende reeks live-evenementen in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk.

“Het is ongelooflijk om te bedenken dat er al een kwart eeuw is verstreken sinds RuneScape begon als een Java-browsergame. Vandaag spreken we tot de grootste en meest actieve RuneScape-community in onze geschiedenis. Deze mijlpaal is net zo goed van hen als van ons. RS25 is meer dan een terugblik; het is een duidelijke uitspraak over waar we naartoe gaan. We investeren in onze games, onze technologie, onze teams en vooral in de spelerservaring. Dit jaar draait om investering, momentum, community-focus en het bouwen aan de volgende grote fase van Jagex en RuneScape.” – Jon Bellamy, CEO van Jagex.

RS25 – Hoogtepunten

Groei van de RuneScape-franchise via Live Experiences

In 2026 brengt Jagex de wereld van RuneScape dichter bij spelers dan ooit, met grote community-evenementen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

RuneFest keert terug – groter en meeslepender dan ooit

RuneFest 2026 vindt plaats op 3–4 oktober in de Birmingham NEC en verdubbelt in omvang ten opzichte van 2025. Met ruimte voor 6.000 fans wordt dit de grootste RuneScape-bijeenkomst ooit, inclusief permanente podia, live reveals, developer-sessies, thematische experiences, meet & greets, exclusieve merchandise en onvergetelijke communitymomenten.

Tickets zijn dit voorjaar verkrijgbaar via RuneFest.com. (Check ook ons artikel van afgelopen jaar)

Voor het eerst in 25 jaar brengt Jagex een elite Deadman Mode-competitie naar de Verenigde Staten. Op 20 juni vindt Deadman All-Stars Live plaats in het Rosemont Theatre in Chicago, in samenwerking met creator Solomission. Topcreators en competitieve spelers strijden live op het podium, met een grote livestream voor fans wereldwijd. Tickets zijn vanaf februari verkrijgbaar.

Old School RuneScape organiseert een groots creator-gedreven LAN-evenement waarin competitie en chaos samenkomen. Bekende creators nemen het live tegen elkaar op in een energieke show vol uitdagingen, humor en onvoorspelbaarheid. De livestream brengt het spektakel naar spelers thuis. Meer details volgen in het voorjaar.

Na succesvolle samenwerkingen in 2025, zoals Alan Walker x Sailing en de Game Jams op TwitchCon, breidt Jagex zijn samenwerking uit met Right Click Culture. Deze stap versterkt de focus op User Developed Content (UDC), waarbij creators worden uitgenodigd om nieuwe spelmodi mee te ontwikkelen.

Integriteit, Investering en een Herboren RuneScape

RuneScape

In 2026 begint RuneScape aan een nieuw hoofdstuk, met een grootschalige visuele en technische vernieuwing. Een langverwachte Player Avatar-refresh, verbeterde visuals en grote upgrades aan spelerssupport staan centraal.

Daarnaast wordt Treasure Hunter , het microtransactiesysteem, verwijderd na de community-stemming van november 2025 — een belangrijke stap richting transparantie en player-first design.

Meer details volgen tijdens de RS Ahead-livestream op 19 januari .

OSRS onthult zijn ambitieuze 2026 Roadmap, voortbouwend op de succesvolle lancering van Sailing in 2025. Spelers kunnen rekenen op een nieuwe top-tier Raid, een Grandmaster-quest, een nieuwe League en tal van quality-of-life-updates.

De Winter Summit wordt live uitgezonden op 25 januari , direct voorafgaand aan Deadman: Factions, het grootste creator-evenement in OSRS-geschiedenis.

Na het bereiken van 1 miljoen verkochte exemplaren in 2025, staat Dragonwilds een jaar van groei te wachten. Drie grote contentupdates breiden Ashenfall uit met nieuwe quests, skills en draken.

De volledige roadmap en plannen voor de wereldwijde lancering later in 2026 worden gedeeld tijdens de Dragonwilds Summit op 29 januari.

RS25 Anniversary Merch Collection

Ter ere van het jubileum lanceert Jagex een reeks premium samenwerkingen en verzamelobjecten:

RuneScape: 25 Years – Vinyl Box Set

In samenwerking met Laced Records verschijnt een luxe 5-disc vinylcollectie met nieuwe anniversary-artwork van communitykunstenaar Enkoro.

In samenwerking met Laced Records verschijnt een luxe 5-disc vinylcollectie met nieuwe anniversary-artwork van communitykunstenaar Enkoro. Lumbridge Castle Miniature Brick Set (Youtooz)

Vanaf 25 januari te pre-orderen: een bouwset van 3500+ onderdelen waarmee spelers hun Construction-skill én interieur kunnen upgraden.

Vanaf te pre-orderen: een bouwset van 3500+ onderdelen waarmee spelers hun Construction-skill én interieur kunnen upgraden. 25th Anniversary Merch

Een deskmat en pin zijn nu beschikbaar, met meer producten van o.a. Youtooz, Makeship, Starforge en Titan Books later dit jaar.

Meer informatie: runescape.com/25

Daarnaast introduceert Jagex Membership Wrapped: A Founders’ Tribute, een nieuw erkenningsprogramma dat later dit jaar verschijnt en de meest toegewijde spelers in het zonnetje zet.

Een Vernieuwde Jagex-identiteit

Jagex presenteert vandaag een vernieuwde corporate identity die nauwer aansluit bij de RuneScape-wereld. De nieuwe tagline “Jagex: The RuneScape Company” en subtiele visuele elementen — waaronder een draagsilhouet geïnspireerd door RuneScape-lore — markeren het begin van een nieuw hoofdstuk voor de studio.

Verbeterde Player Support

Na grote verbeteringen in 2025 investeert het bedrijf verder in snellere responstijden, verbeterde live chat-tools en sterkere anti-cheatmaatregelen die gedurende het jaar worden uitgerold.

RS25: Future Talent Pathway – in samenwerking met Into Games

Vooruitkijkend naar de komende 25 jaar lanceert Jagex het RS25: Future Talent Pathway, een mentor- en ontwikkelprogramma dat nieuw talent ondersteunt, met speciale aandacht voor jongeren uit werkende en lage-inkomensgezinnen. In samenwerking met Into Games stimuleert het programma creativiteit, innovatie en lokale talentontwikkeling in Cambridgeshire.