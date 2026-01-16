Nieuwe Resident Evil: Requiem showcase laat Leon Kennedy gameplay zien

Nieuws 49 Malvin Schuivens 16 januari 2026
Capcom heeft onlangs een uitgebreide gameplay-showcase gepresenteerd van Resident Evil Requiem, die verschijnt op 27 februari 2026, best snel dus. Het nieuwtje van een tijdje terug was de terugkeer van Leon S. Kennedy, die volgens de getoonde beelden een actiegerichte speelstijl krijgt. Fans van Resident Evil 4 zullen zich daardoor direct thuis voelen.
Game director Koshi Nakanishi opende de presentatie met een knipoog door te zeggen dat hij nooit heeft ontkend dat Leon in de game zou zitten. Vervolgens lichtte hij de twee speelbare personages toe. Co-protagonist Grace richt zich meer op pure horror, in de stijl van Resident Evil 2 en Resident Evil 7. Leon daarentegen brengt juist veel actie – van vijanden door de knieën schieten tot hakken met bijlen en steken met messen. Het verhaal volgt Leon na de gebeurtenissen van Resident Evil 6, waarbij wordt gesuggereerd dat hij deze keer tot het uiterste zal worden gedreven. Er zijn ook al veel theorieën gaande over dat Leon ziek zou zijn, of infected, of wat dan ook.
Voor Nintendo fans zal er ook Amiibo content zijn en Requiem zal ook beschikbaar zijn op GeForce NOW! Volledige showcase zien? Dat kan hier beneden!
Tagged as:
Capcom Gameplay leon s kennedy Requiem resident evil 9 Showcase
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Malvin Schuivens 17 januari 2026
Jordy Gerritse 15 januari 2026
Jordy Gerritse 15 januari 2026
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment