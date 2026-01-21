Corsair lanceert eind januari toetsenbord met ingebouwde Stream Deck

Net wanneer je denkt dat we langzaam wel uitgeblust raken op het gebied van innovatie in de toetsenbord markt, komt Corsair met iets krankzinnig slims aanzetten. De Galleon 100 SD is ontworpen met een ingebouwde Stream Deck en zal vanaf 29 januari gaan verschepen!

Corsair en Elgato sluiten de handen ineen voor dit nieuwe toetsenbord genaamd de Galleon 100 SD. Het is namelijk een full-sized toetsenbord met een geïntegreerde Stream Deck. Deze vindt je aan de rechterkant van het bord. Deze 12 ingebouwde en customizable toetsen zijn ook volledig in de stijl van Elgato’s Stream Deck. Je kan deze volledig aanpassen qua thema en functionaliteit. Daarboven vind je ook 2 draaiknoppen die instelbaar zijn. Perfect voor streamers, muziekfanaten en creatievelingen alom. Bij de Stream Deck vind je ook een LCD-scherm met een resolutie van 720×1280. Deze kan ook vanalles weergeven, van je streamchat tot timers, volumes en andere variabelen.

Uiteraard is er meer aan dit toetsenbord te beleven dan alleen de Stream Deck. Corsair biedt namelijk 8.000 Hz hyper-polling via Corsair AXON. Qua switches kijken we naar Corsair MLX Pulse lineaire mechanische switches. Stil, soepel, consistent én snel, volgens Corsair. We zien net zoals bij de recent ASUS Azoth ook zes lagen aan geluidsdemping en pre-lubed switches voor nog meer demping en dat lekker romig typ-geluid. Uiteraard toppen ze het af met volledige per-key RGB controls, een LED-balk voor de sfeer en een bijgeleverde polssteun.

Lijkt dit toetsenbord jou tof? Check hem hier!