Crimson Desert is goud gegaan

Jordy Gerritse 21 januari 2026

Crimson Desert gone gold

Crimson Desert, de aankomende openwereld-RPG van de makers van Black Desert Online, is goud gegaan. De game komt op 19 maart 2026 uit. De aankomende twee maanden gaat Pearl Abyss gebruiken om de game grondig op te poetsen en ervoor te zorgen dat kopieën de hele wereld rondgestuurd worden voor de wereldwijde lancering.

Crimson Desert Gone Gold. Dat zijn de woorden die de ontwikkelaar deelt op social media. Gone Gold is eigenlijk nog iets ouderwets. Het betekent letterlijk dat de volledige game voor de allereerste keer op een goudkleurige Master Disc is gebrand. Ontwikkelaars deden dit om te markeren dat de gamecontent af is, en dat deze Master Disc met de volledige game nu massaal gekopieerd kan worden voor productie. Meestal lees je dit soort berichten enkele weken tot enkele maanden voor de release, zo ook bij Crimson Desert.

“We sincerely thank our fans around the world for being with us on this meaningful journey,” zeggen de ontwikkelaars. “Thanks to your support, we have reached this important milestone. We look forward to welcoming you to the continent of Pywel on March 19”.

Tot nu toe hebben we Crimson Desert op meerdere momenten al even mogen uitproberen. Enkele keren op Gamescom en één keer op het kantoor van Pearl Abyss in Amsterdam. Twee keer zijn we flink in de uitgebreide combat gedoken en eenmaal hebben we ook de open wereld iets meer mogen trotseren.

De game komt dus op 19 maart 2026 uit voor onder andere PC, PlayStation 5 en Xbox Series X. Spelers die all-out willen gaan, kunnen onder andere de enorm wrede Collector’s Edition kopen voor €279,99.

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk.

