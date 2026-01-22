Review | Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch 2)

Nooit had ik gedacht dat de dag zou komen dat ik een cozy game zou spelen, maar toch had ik altijd al een interesse in het succes van Animal Crossing en de vraag of het mij net zo zen zou maken dan de gemiddelde fan. Die dag is toch gekomen en vandaag kijken we naar de Nintendo Switch 2 versie van Animal Crossing: New Horizons!

Animal Crossing: New Horizons was voor velen een zegen. De timing van deze game was dan ook echt om over naar huis te schrijven, want de game kwam middenin een periode waar iedereen thuis zat. Ik weet dat iedereen het woord Corona vermijdt alsof het Voldemort is, maar laten we eerlijk zijn dat de 2020 release van New Horizons fantastisch was. Niet voor mij, want ik zat met mijn zweetkont lekker aan de MMO’s. Maar, toch is er voor mij altijd die interesse geweest in deze game. Lekker cozy een beetje vissen, insecten vangen, praten met je inwoners en luisteren naar dieren die praten alsof ze een beroerte hebben gehad. Op de een of andere manier ben ik er toch nooit aan toe gekomen. Nintendo gaf me echter de perfecte reminder, een Switch 2 update en een splinternieuwe 3.0 patch. Laten we even een kijkje nemen!

Wat is Animal Crossing: New Horizons?

De beste omschrijving voor deze game is dat het een ontspannen life-simulator is waarin je verhuist naar een onbewoond eiland, waar je samen met mensachtige dieren een leven gaat opbouwen. Het is een game die, wanneer die je loslaat, niet jouw tempo wilt bepalen. Dat vind ik persoonlijk enorm fijn. Hierdoor is de ervaring rustgevend en stressvrij, geen druk, geen verlies, gewoon creatiever vrijheid. Je kan zowat alles aan je eiland aanpassen.

De game past zich ook aan op het klimaat dat jij in het echte leven ervaart, heeft enorm veel seizoensactiviteiten en dagelijkse activiteiten waardoor je als speler ook terug blijft komen. Eerlijk is eerlijk, ik vind deze game veel leuker dan ik had verwacht.

Dat ligt ook aan de tekenstijl, muziek en het character design dat samenkomt voor een vrolijke ervaring. Een belangrijke driehoek die Nintendo blijkbaar heel goed begrijpt, dat laten ze met deze game echt enorm goed zien!

Waar voor mij een beetje de minpunten liggen, zit hem vooral in dialogen met andere bewoners, die voelen na een tijdje wel repetitief. Daarnaast kosten sommige dingen onnodig veel tijd. Maar buiten dit is New Horizons een enorme leuke game, ook in 2026!

Gratis update 3.0

Een hele lange tijd na de 2.0 patch, brengt Nintendo dan eindelijk een nieuwe grote patch uit. Deze 3.0 update brengt een aantal quality-of-life updates. Zo kan je nu bijvoorbeeld 10 items tegelijk craften, stored items gebruiken als DIY materialen en zo zijn er nog een boel kleine updates die de algehele ervaring een stuk beter zullen maken. Deze patch is volledig gratis en heeft daarmee weinig te maken met de Switch 2 editie, maar komt dus wel op dezelfde dag uit.

Maar, wat 3.0 vooral toevoegt is een hotel dat je zelf kan inrichten. Nieuwe gasten, nieuwe kamers om te decoreren in verschillende stijlen zoals Scandinavisch of Japandi. In dit hotel kan je eerder vergaarde items ook gebruiken. Je spaart daarbij hotel tickets, waar je dan weer nieuwe items kan kopen die exclusief zijn voor deze patch. Uiteraard kan je ook nieuwe outfits verkrijgen voor je personage én je bewoners.

Switch 2 upgrade

De Switch 2 versie voegt een aantal elementen toe. Waaronder 1080p handheld en 4K docked! Maar, verder is er geen significante grafische upgrade én de game blijft op 30 fps lopen, wat ik persoonlijk heel teleurstellend vind. Dit is ook een beetje mijn probleem met meer Switch 2 games. Ik ben ook bij deze titel heilig overtuigd dat 60 fps mogelijk moet kunnen zijn. Zo zien we ook dat Persona 3 Reload dit na een flinke backlash heeft geüpdatet. Ik denk dat Nintendo hier wel wat aan mag doen want het maakt de update daardoor aardig teleurstellend. Laadtijden zijn dan wel weer enorm verbeterd en de game ziet er echt een stuk scherper uit in zowel handheld als docked mode.

Er zit ook een mouse mode in, waarmee je dus een muis of je rechter Joy-Con kan gebruiken om te decoreren. Echter, zodra je in een menu gaat, zal je toch weer de standaard controls moeten gebruiken, wat de mouse feature een beetje overbodig maakt. Nintendo brengt hier gewoon niet de volledige potentie van hun muis opties naar de game en ook dit is een overkoepelend thema in veel Switch 2 games.

Je kan nu 12 spelers tegelijk op je eiland hebben, maar dat betekent dus wel dat je ook nog vaker door die vliegtuig sequence heen moet kijken. Daarnaast is er GameChat en CameraPlay support, wat ik dan wel weer een enorm toffe toevoeging vind.

New Horizons is verder enorm kleurrijk op de Switch 2, ziet er haarscherp uit en voor spelers die de game al hebben is het maar een 5 Euro upgrade, wat het dan zeer zeker wel waard maakt om te upgraden.

Verdict

Animal Crossing: New Horizons is een beetje teleurstellend op de Nintendo Switch 2. Dat maakt de gamer niet slecht uiteraard, want de game zelf is fantastisch en de gratis patch 3.0 lost een boel issues met de game op. Voor mensen die de game al hebben en nu ook een Switch 2 hebben is de 5 Euro upgrade het zeker waard. Echter ben ik teleurgesteld in de performance, die helaas capped op 30fps waar dat voor mijn gevoel niet nodig is. Daarnaast vind ik toevoegingen van bijvoorbeeld de mouse feature enorm teleurstellend en het werkt gewoon niet geweldig goed allemaal. Dit betekent dat de grootste reden om te upgraden is dat je scherpere textures hebt en minder framedrops, want verder is de Switch 2 upgrade voor New Horizons aardig teleurstellend.

Ik zal de game dan ook een cijfer geven, gebaseerd op drie pilaren: Patch 3.0, de Switch 2 upgrade én de base game en hoe sterk deze is. Dan kom ik op een gemiddelde uit! Hoe dan ook, Animal Crossing: New Horizons is een geweldige game en ik kan deze aan iedere cozy gamer aanraden!