GreedFall: The Dying World komt uit in maart

Het einde van de Early Access periode voor GreedFall 2 komt in zicht. GreedFall: The Dying World komt uit op 10 maart voor pc en 12 maart voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

GreedFall: The Dying World speelt zich drie jaar voor de gebeurtenissen uit de eerste game af. Het is dus een nieuw verhaal en daarmee een prima begin punt als je de eerste game per abuis gemist hebt. Indien je het eerste avontuur nog even snel wilt beleven voordat je het volledige tweede deel induikt, heb je nog een kleine twee maanden om deze te spelen.

Je speelt als een inwoner van het Teer Fradee eiland en je bent voorbestemd om een Doneigad te worden. Een hoeder van kennis en natuur. Helaas is dat niet voor lange duur, want je wordt door gevangengenomen en meegenomen naar het Oude Continent, waar een grootschalig complot de rode draad vormt voor je volgende avontuur.

Tijdens je reis kun je tot acht metgezellen tegen komen die met je op pad willen. Je kunt deze gebruiken in en buiten combat, waarbij je strategische pauzes kunt inzetten om je volgende zetten uit te stippelen. Indien je je wilt focussen op een personage, kun je de rest ook hun ding laten doen terwijl jezelf helemaal in de rol van je eigen personage kruipt. Net als in de eerste GreedFall-titel is combat niet altijd je enige optie. Diplomatie speelt nog steeds een rol en dit toepassen is vaak de minst bloederige uitweg.

Aan boord van je nieuwe schip, de Constanzia verken je het uitgestrekte continent van Gacane, een land verscheurd door conflicten tussen verschillende facties. Je verkent majestueuze steden, unieke landschappen en verborgen geheimen. In deze wereld hebben jouw keuzes directe invloed op het verloop van het verhaal en het lot van jezelf en iedereen die je tegenkomt.