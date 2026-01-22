Releasedatum Forza Horizon 6 onthuld

De Xbox Developer Direct is bezig as we speak en dat betekend een kijkje op grote games die dit jaar gaan uitkomen. Forza Horizon 6 komt er aan en wij hebben nieuwe informatie gekregen!

Forza Horizon 6 gaat zich afspelen in Japan en dus kan jij de auto’s meenemen om deze mooie gebieden door te rijden.

Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 heeft de grootste map ooit voor een Forza Horizon game. Gamers zaten natuurlijk al erg lang te wachten wanneer deze franchise nou eens naar Japan ging en het team wilt dus natuurlijk groots uitpakken.

Natuurlijk zijn er in deze game net als zijn voorgangers verschillende evenementen waarin je kunt deelnemen naast het free roamen in de wereld. In deze evenementen kun je scores neerzetten of tegen andere rijden en zo winnen.

Urban area en in de straten

Het team heeft erg zijn best gedaan om het authentieke gevoel van Japan in de game te verwerken. Hierdoor kun je dus zowel rijden in de natuur van Japan maar ook in de straten van Japan zelf

Meer auto’s

Een Forza game is natuurlijk helemaal niks zonder zijn auto’s en in Forza Horizon 6 zijn er meer dan 500 auto’s te gebruiken welke je ook geheel naar eigen smaak kan instellen.

Meer sociale mogelijkheden

In Forza Horizon 6 heb je meer mogelijkheden dan ooit om jouw auto smaak aan je vrienden te laten zien. Het is namelijk mogelijk een gehele garage te bouwen waar vrienden dan online een kijkje kunnen nemen. Ook zijn er kleinere garages die je kunt gebruiken. Jij kunt dus een geheel eigen fabriek maken!

Ook kun je zonder matchmaking nu gebruik maken van wat online races waardoor je niet uit de immersie wordt gehaald. En mocht je nou echt helemaal gek zijn van het bouwen in de Horizon games dan kun jij zelfs met je vrienden dit gaan doen!