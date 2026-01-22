Prince of Persia: Sands of Time Remake afgelast

Background

Ubisoft heeft de remake van Prince of Persia: Sands of Time afgelast nadat twee studio’s er aan hebben liggen sleutelen. Het nieuws volgt na een herstructureringsbesluit vanuit het topmanagement bij Ubisoft.

De Franse maker en uitgever heeft grote herstructureringsplannen bekend gemaakt. Het bedrijf wordt verdeeld in vijf “Creative Houses”. De eerste resultaten zien we nu al, maar die zijn niet positief. Twee studio’s worden gesloten, zeven projecten zijn uitgesteld en er zijn zes projecten volledig afgelast. Helaas is de remake van Prince of Persia: Sands of Time daar eentje van.

Nadat de algemene bevindingen na de onthulling van de Sands of Time remake niet heel goed waren heeft Ubisoft besloten om de productie bij Ubisoft Pune weg te halen en te verplaatsen naar Ubisoft Montreal, na jarenlang radiostilte en momenten waarop de industrie stiekem een shadowdrop had verwacht, dropt Ubisoft in plaats daarvan het nieuws dat de volledige game geschrapt is.

Kennelijk voldoet de game in zijn huidige staat niet aan de vernieuwde kwaliteitsmeting die Ubisoft in het leven heeft geroepen. De Franse uitgever werkt al ruim een jaar aan een vernieuwd plan na verschillende matige uitgaven. Ghost Recon: Breakpoint was het letterlijke breekpunt van het bedrijf en het lijkt er op dat er nu meer wordt verwacht, waardoor we al een lange tijd opvallend weinig nieuwe games zien.

Het lijkt er bij deze dan ook op dat het echt einde oefening is voor de Prince of Persia franchise. Ubisoft was eerder al niet zo happig om er verder aan te werken sinds de komst van de royalty-vrije Assassin’s Creed. Maar aangezien een vervolg op Prince of Persia: The Lost Crown ook al in een vroeg stadium is afgebroken, is dit vermoedelijk de laatste spijker in de kist die de Perzische Prins langzaam maar zeker, doet begraven.

