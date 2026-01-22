Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition verschijnt in maart

We sluiten het eerste kwartaal van 2026 af met enorm veel nieuwe games, maar ook vernieuwde versies. Zo verschijnt de Nintendo Switch 2 Edition van Super Mario Bros. Wonder op 26 maart 2026 met de extra Meetup in Bellabel Park mode.

Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park is een titel die niet zo lekker over de tong rolt. Het is hopelijk wel een titel die lekker speelt. Dat moet denk ik goedkomen, als we kijken naar de basisgame die al verscheen op de Nintendo Switch.

De Nintendo Switch 2 Edition van de game ondersteund lokale multiplayer tot acht personen, GameShare met vier personen en online multiplayer met twaalf personen in Bellabel Park. Deze nieuwe experimentele mode voor Super Mario Bros. Wonder neemt spelers mee in verschillende levels en minigames waar ze samen of tegen andere spelers verschillende opdrachten moeten uitvoeren.

Naast Bellabel Park en de Nintendo Switch 2 upgrades en nieuwe features, waaronder muisondersteuning, Zijn Rosaline en Luna twee nieuwe bekende gezichten die het speelbare rooster uitbreiden.

Het is een klassieke move van Nintendo om een eerdere game uit te brengen voor een nieuw platform. Zo zagen we eerder een soortgelijke nieuwe versie met Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en iets recenter nog de Nintendo Switch 2 Edition van Super Mario Party + Jamboree TV. Hiermee probeert Nintendo de games net iets aantrekkelijker te maken voor spelers die de game eigenlijk al gespeeld hebben, maar toch nog even terug kunnen keren om de nieuwe speelmodi te proberen, die vaak heel erg experimenteel zijn ingestoken. Dat is deze keer niet anders!