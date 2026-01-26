Background

Dynasty Warriors 3 Remastered uitgesteld

Dynasty Warriors 3 Remastered

De allereerste remaster voor de Dynasty Warriors franchise had een releasedatum van 19 maart 2026. Het zijn drukke maanden voor Koei Tecmo en de Japanse uitgever heeft besloten nog iets langer nodig te hebben om de kwaliteit te verbeteren.

Dynasty Warriors 3 Remastered, of eigenlijk: Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered is de eerste Dynasty Warriors-game die verschijnt als remaster. Opmerkelijk, als je bekijkt hoe lang deze franchise al meedraait. De remaster is in ontwikkeling voor de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De reden van het uitstel is simpel: Koei Tecmo heeft iets langer de tijd nodig om de kwaliteit te verbeteren. Zeker gezien dit hun eerste remaster is in de franchise. Een goede eerste indruk kun je maar één keer maken, maar je kunt die indruk natuurlijk wel altijd remasteren.

Mis je je Dynasty Warriors fix?

Niet getreurd, want je kunt sinds het weekend aan de slag met Dynasty Warriors Origins op de Nintendo Switch 2, maar ook met de nieuwste DLC voor de game op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.

We moeten nog iets langer te wachten op Dynasty Warriors 3 Remastered. Er is nog geen nieuwe releasedatum gecommuniceerd.

Jordy Gerritse

