Fatal Frame II Remake krijgt demo én Silent Hill F samenwerking

Koei Tecmo kondigt een aantal toffe nieuwtjes aan omtrent de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake aan. Zo krijgt de game op 5 maart een beschikbare demo en later na launch een samenwerking met Silent Hill F!

Fatal Frame II krijgt een remake, dat is al bekend. Echter brengt Koei Tecmo wat toffe nieuwe nieuwtjes, waaronder een volledige overview trailer. Die kan je hier beneden bekijken. Daarnaast maakt de studio bekend dat ook de Nintendo Switch 2 pre-orders nu live zijn.

In de game zien we een tweeling een verlaten dorp vol mysterieuze wezens in lopen. Tijdens hun tocht zal jij als de twee zusjes spelen om een zenuwslopend en meeslepend verhaal mee te krijgen. Daarnaast heeft de game een aantal puzzels, combat segmenten en wat unieke features die we zelden in andere games zien. Check de overview trailer in ieder geval al hier beneden.

Een demo voor de game zal vanaf 5 maart beschikbaar zijn op alle platformen waarop Fatal Frame II te spelen zal zijn. Daarnaast krijgt de game een samenwerking met Silent Hill F, die zal later dit jaar verschijnen als gratis update. Dit zal vooral gaan om costumes die jij als de zusjes aan kan trekken. Daarnaast kan vanaf nu ook de Digital Deluxe Edition voorbesteld worden. Deze zal een aantal bonus costumes, charms en meer geven. Spelers die de game pre-orderen krijgen sowieso al een aantal vroege bonussen, deze zullen cosmetisch zijn en wat voordelen in de game geven.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake zal op 12 maart 2026 verschijnen voor de Playstation 5, Xbox Series X/S, PC en de Nintendo Switch 2. Ga jij de game spelen? Laat het ons weten!