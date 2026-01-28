Turn-based wuxia RPG On the Edge aangekondigd

On the Edge werd onlangs aangekondigd. Er is nog geen gelokaliseerde trailer of aankondiging, maar de Chinese hebben we al voor je. On the Edge is een Turn-based wuxia RPG die in de voetsporen treedt van games als Persona en vooral Clair Obscur: Expedition 33.

Er komen steeds meer grote titels vanuit China naar het Westen. In veel gevallen kijken ze naar wat goed aanslaat, strooien daar hun eigen kruiden overheen met een typisch Chinees sausje en verschepen het dan de wereld rond. Datzelfde geldt voor On the Edge, dat onlangs is onthuld.

On the Edge

Enorm veel meer informatie hebben we op dit moment niet voor je over deze wuxia RPG. We zien een typisch Chinees stijltje, maar enigszins nieuw voor de Chinese RPG is een volledig turn-based gevechtssysteem. Dat komt natuurlijk door het enorme succes van Clair Obscur: Expedition 33. Deze RPG vond het turn-based combat systeem niet uit, maar innoveerde er wel in met realtime-elementen en een hele fraaie presentatie. Het maakte het vechten iets minder statisch en wachten op je beurt. Als we bovenstaande trailer goed interpreteren, zien we een soortgelijk systeem terugkeren in deze Chinese wuxia RPG.

Op dit moment weten we nog geen releasedatum en weten we ook nog niet voor welke platformen deze game in ontwikkeling is. De kans dat deze naar het Westen komt is groot, aangezien On the Edge de officieel gelokaliseerde titel is.