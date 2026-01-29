Bloober Team hint naar aankondiging in februari

Bloober Team, de makers van de Silent Hill 2 Remake en recentelijk Cronos: The New Dawn, zinspeelt op een aankondiging die op 15 februari 00:00 gedaan zal worden. Ze hebben een mysterieuze website gelanceerd met een aftelklok.

De horrorfabriek die we beter kennen als Bloober Team is een nieuw project aan het teasen via deze website. Het lijkt om iets anders te gaan dan een nieuwe Silent Hill-game, want we weten al dat die in ontwikkeling is. Verrassend genoeg is de studio met nog een aantal andere projecten bezig. Recentelijk vierden de makers nog succes met Cronos: The New Dawn, maar de volgende horrorverhalen liggen zo te zien al op de loer.

Als we de roos op de teaserwebsite mogen geloven, is de teaser gepland voor Valentijnsdag. Heel romantisch, maar die boot missen we net door de ongelukkige tijdzone waar we in leven. Voor ons is het een roosje na middernacht, want de teller loopt af op precies 00:00 op 15 februari 2026.

“Some things never leave the walls. They only learn to wait.”

Dat is een tipje van de sluier dat Bloober Team ons meegeeft via de website. Het zegt niet veel, maar onheilspellend is het wel. De consensus op het internet zegt dat het gaat om een remake van de 2006-culthit Rule of Rose. Deze horrorgame verscheen twintig jaar geleden op de PlayStation 2. Deze werd gemaakt door Punchline en uitgegeven door destijds nog Sony Computer Entertainment. De game scoorde matig, werd niet veel verkocht, waardoor je nu honderden euro’s betaalt voor een tweedehands exemplaar.

Wat het daadwerkelijk gaat worden, moeten we nog zien. Nog even geduld.