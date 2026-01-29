Background

Bloober Team hint naar aankondiging in februari

Nieuws 11 Jordy Gerritse 29 januari 2026

Bloober Team

Bloober Team, de makers van de Silent Hill 2 Remake en recentelijk Cronos: The New Dawn, zinspeelt op een aankondiging die op 15 februari 00:00 gedaan zal worden. Ze hebben een mysterieuze website gelanceerd met een aftelklok.

De horrorfabriek die we beter kennen als Bloober Team is een nieuw project aan het teasen via deze website. Het lijkt om iets anders te gaan dan een nieuwe Silent Hill-game, want we weten al dat die in ontwikkeling is. Verrassend genoeg is de studio met nog een aantal andere projecten bezig. Recentelijk vierden de makers nog succes met Cronos: The New Dawn, maar de volgende horrorverhalen liggen zo te zien al op de loer.

Als we de roos op de teaserwebsite mogen geloven, is de teaser gepland voor Valentijnsdag. Heel romantisch, maar die boot missen we net door de ongelukkige tijdzone waar we in leven. Voor ons is het een roosje na middernacht, want de teller loopt af op precies 00:00 op 15 februari 2026.

“Some things never leave the walls. They only learn to wait.”

Dat is een tipje van de sluier dat Bloober Team ons meegeeft via de website. Het zegt niet veel, maar onheilspellend is het wel. De consensus op het internet zegt dat het gaat om een remake van de 2006-culthit Rule of Rose. Deze horrorgame verscheen twintig jaar geleden op de PlayStation 2. Deze werd gemaakt door Punchline en uitgegeven door destijds nog Sony Computer Entertainment. De game scoorde matig, werd niet veel verkocht, waardoor je nu honderden euro’s betaalt voor een tweedehands exemplaar.

Wat het daadwerkelijk gaat worden, moeten we nog zien. Nog even geduld.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation