Crimson Desert geeft blik op de open wereld en protagonist

Crimson Desert is niet meer ver van ons verwijderd. De ambitieuze open-wereld titel van Pearl Abyss komt uit op 19 maart 2026 en gisteren heeft de studio ons een diepere kijk gegeven in de open wereld en de protagonist. Of moet ik zeggen, protagonisten?

We krijgen een indruk van Kliff, hij is de speelbare personage die we tot nu toe in alle gameplay demo’s hebben kunnen zien. Hij is een krijger die bij de Greymanes hoort. Hij is een trots lid van deze stam en vecht met plezier samen met zijn kameraden. Maar niet alleen het lot van de Greymanes ligt in jouw handen. Iets wat het verhaal je al snel duidelijk maakt. Er spelen duistere en krachtige machten die de wereld van Pywel bedreigt.

Naast Kliff, worden er nog twee speelbare personages beschikbaar gesteld terwijl je de open wereld verkent. Ieder personage heeft een unieke speelstijl met eigen soorten aanvallen, zwakke- en sterke punten.

De open wereld is opgedeeld in verschillende regio’s die ieder een eigen thema dragen. Zo is er de Crimson Desert, Demeniss, Pailune, waar Kliff vandaan komt en nog veel anderen. In deze open wereld kun je letterlijk aan de slag in een grote open zandbak. Je mag alles op je eigen tempo doen en in je eigen volgorde. Er zijn grote optionele missies, maar ook kleine opdrachten die inwoners helpen met alledaagse dingetjes. Je kut verschillende vriendelijke facties tegenkomen waar je mee kunt samenwerken, maar er zijn ook vijandige facties die stukken grond overnemen en bezetten tot jij het gebied bevrijd.

De open wereld ligt vol met verrassingen, verborgen schatten, geheimen en nog veel meer. Je kunt de open wereld op verschillende manieren verkennen. Te paard, te voet, of zelfs via de lucht met vleugels. Het verkennen van de wereld kan zowel verticaal, als horizontaal. Je kunt zelfs puzzels oplossen en Zelda-achtige krachten gebruiken dat lijkt op de Ultra-Hand uit Tears of the Kingdom.

