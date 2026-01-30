Genigods: Nezha aangekondigd voor 2028

Genigods: Nezha brengt de Chinese mythologie tot leven op PC en PlayStation 5, maar daar moet je wel nog even op wachten. De game is aangekondigd voor release in 2028. Het wordt een grote single-player Action RPG gemaakt in samenwerking met Sony.

Genigods: Nezha wordt een AAA hardcore Action RPG die zich afspeelt in de chaotische Chinese genesis mythologie. Je speelt als de Spirit Pearl, de eerste vonk van het leven gemaakt door Nüwa, de Godin van het leven. Gevormd door de essence van aarde, water en vuur. Je wordt gevormd van een celestial artifact tot de eerste levende mens, gemaakt van klei en water, voordat je wordt herboren als de legendarische Nezha. Je reis gaat gepaard met andere legendarische helden zoals Yi en Yu. Je krijgt ook een companion die met je meereist die je nodig hebt om de puzzels in de omgeving op te lossen. Dit is een geschenk van de Godin en hij heet Heart of Sacred Water.

Genigos Lab zijn de makers en deze studio telt op dit moment zo’n honderd koppen. Voordat ze aan deze console game begonnen brachten ze My Hero Academia uit voor smartphone toestellen. Het is daarbij de zoveelste Aziatische studio die zich waant aan een groot AAA-project na succes te hebben geboekt op de mobile markt.

“Our mission is to ignite the epic celestial battles of Chinese mythology. In Genigods: Nezha, every skill you cast, every choice you make, writes a new line in an ancient epic—forged in your image,” legt Erdi Yao, co-founder en Head of Creative & Design bij Genigods Lab uit. “Players will wield the heart of creation, soar between realms, awaken the three-headed and eight-armed form, and step onto the primordial battlefield to mend the shattered heavens. This is not about hearing a story; it is about etching your name into its very fabric,” voegt hij daar vervolgens aan toe.

De gevechten in Genigods: Nezha zijn geïnspireerd op Bruce Lee’s iconische ‘Be Water’-filosofie, belichaamd door het Goddelijke Water in Nezha. Haar technieken weerspiegelen de essentie van Jeet Kune Do. Condenseer water tot een doordringende One-Inch Flash om pantsers te doorbreken, of ontketen al het water in één keer met een verpletterende Dragon’s Kick om groepen vijanden tegelijk aan te pakken. De gevchten vinden zich plaats in de lucht en op de grond en je kunt naadloos tussen beide wisselen terwijl je combo’s uitvoert. Je kunt je aanvallen verder uitbreiden met unieke skills door schatten die je vindt in de wereld.