Review | beyerdynamics MMX 230 Wireless

Soms zijn er van die merken die je ontdekt en die je vervolgens zó wegblazen, dat je je afvraagt wat je bezielde. beyerdynamics is zo’n merk. Wij mochten drie headsets testen, waarvan de MMX 300 Pro al online staat. Nu is het tijd voor mij om te duiken in de draadloze uit het nestje: De MMX 230 Wireless!

Een headset met actieve noise cancelling, 40 mm drivers, de nieuwste Bluetooth én een lekkere fit, dat klinkt goed. Maar wat als ik je zeg dat je voor onder de 300 Euro dan ook nog eens studiowaardige geluidskwaliteit kan verwachten? Dan klinkt het ineens nog beter, toch? beyerdynamics brengt daarmee mijn favoriete draadloze gaming headset tot de dag van vandaag uit. Waarom is dat zo?

Stevig én comfortabel

De MMX 230 Wireless is een draadloze headset, wat betekent dat je lekker achterover op je bank ermee kan gamen. Dan wil je natuurlijk een complete headset en daar hoort een comfortabele fit ook bij. Dat zit bij deze headset wel goed. Het is namelijk een model dat strak om je hoofd zit, maar niet te strak. Daarnaast zien we velour oorkussens, waar ik in eerste instantie mijn twijfels over had. Maar, dit maakt de headset zó comfortabel en ook nog eens warm. Het voelt zacht, maar stevig. Soms wil de headset daardoor wel van je hoofd glijden, wanneer je voorover bukt, maar goed dat doe je tijdens het gamen natuurlijk niet zo snel. Als allerlaatst voelt de headset licht op je hoofd door de zachte maar toch stevige headband. Deze gaat, ook na uren gaming plezier, niet zwaar aanvoelen. Al met al zit de MMX 230 Wireless als gegoten op mijn dikke hoofd, dus waarschijnlijk ook op die van jou!

Qua bouwkwaliteit is de headset subliem. Het is enorm stevig plastic dat wel flexibel is, waardoor je headset lekker lang mee zal gaan. De microfoon heeft ook een stevige handle, eentje die nog lekker kan buigen ook, daardoor zit deze nooit in de weg. Qua design is de headset vrij subtiel zwart of wit, met oranje accentkleuren. Ik ben hier echt fan van en het is daarmee gewoon een minimalistisch ontwerp. Wat ik ook een fijne touch vindt, is dat de buttons van een soort rubber gemaakt zijn, waardoor je ze makkelijk kan voelen wanneer de headset op je hoofd zit. De knoppen zijn makkelijker van elkaar te onderschijden, wat echt een pluspunt is.

Features en geluidskwaliteit

beyerdynamics heeft goed gelet op features die voor gamers belangrijk zijn. Zo heeft de headset een snelle connectie met Bluetooth 6.0, wat zorgt voor minimale vertraging wanneer ik video’s op mijn tablet kijk of game op mijn Switch 2. Daarnaast kan je de headset met de bijgeleverde dongle gebruiken op de PC/PS5 en de connectie is stabiel, zelfs wanneer ik beneden in de keuken sta.

De vervangbare accu gaat 60 uurtjes mee en dat haalt de headset ook wel, zelfs met ANC aan gaat de headset dagen/ zelfs weken mee. Het opladen gaat vrij snel! De microfoon is flip-to-mute, maar kan niet van de headset af. Dit is geen groot gebrek, maar was wel een fijn extraatje geweest. De kwaliteit van de microfoon is daarentegen gewoon on-par met andere merken, niks speciaals, maar geeft helder geluid met lichte bass.

Gaan we naar geluidskwaliteit, dan zien we 40 mm drivers in de headset zitten, met een enorm strakke surround sound. De drivers komen niet tegen je oren, maar blazen wel lekker in je oren, of het nu muziek of gaming is. De geluidskwaliteit blies me dan ook echt weg, dit is de standaard die we willen zien in draadloze gaming headsets. Daarnaast heeft de headset een uitgebreid aanpasbaar profiel, dat je onder andere via de mobiele app kan beheren.

Wanneer ik muziek luister voel ik een heldere maar toch punchy bass en vooral heel zuiver geluid. Dit is zo’n headset waarbij je zegt ”Ik hoor instrumenten die ik niet eens wist dat in dit nummer zaten” en dat is fantastisch. Ook met gaming is het pinpointen van je vijand in Arc Raiders enorm makkelijker, surround zit wat dat betreft goed. Ik merk dat ik mijn profiel bij deze headset vaker aanpas dan ik gewend ben, liggende aan het soort game dat ik speel. Wat voor mij een goed ding is, trouwens.

Als kers op de taart voegt beyerdynamics Active Noise Cancelling toe op de headset. Dit betekent dat geluid van buitenaf volledig wordt afgesloten, althans dat is de bedoeling, niet iedere headset behaalt dat resultaat namelijk. Safe to say dat de MMX 230 dit wel zeker behaalt. Je voelt je helemaal afgesloten van de wereld en kan lekker in je bubbel gamen. Kleine tip van mij; hoor jij jezelf nu niet meer praten in de Playstation party, dan kan je Sidetone aanzetten via de app, zodat je jezelf kunt blijven horen!

Mobiele app

Ik hou ervan wanneer een headset fabrikant ervoor kiest om het niet essentieel te maken dat je een PC hebt om je headset in te stellen. Je kan de MMX 230 namelijk volledig aanpassen via de mobiele app. Of het nu je geluidsprofiel is, of je Sidetone. Sterker nog, je kan de headset gelijktijdig verbinden met zowel je telefoon als je PS5, waardoor je profielen on the fly kan testen. Het is een vrij minimalistische app, maar wel eentje die doet wat het moet doen zonder te veel poespas.

Verdict

De beyerdynamics MMX 230 Wireless is een bijna perfecte headset met minimale kanttekeningen en echt subliem geluid. Hij is comfortabel, heeft punchy en helder geluid en ook nog eens met ANC. Doordat je de microfoon niet los kan koppelen, kan het wel lastig zijn deze in de trein te gebruiken voor je muziek, tenzij je het niet erg vind om met een microfoon op je headset in de trein te zitten natuurlijk. Maar waar de headset voor bedoelt is, gaming, dat doet het gewoon enorm goed. Met flexibele profielen en een sterke set aan drivers, kom je niet om de geweldige geluidskwaliteit heen. Het is een prijzige headset, hij zal je namelijk 250 flappen kosten, maar dan krijg je wel een heleboel terug! Ik kan dit model dus aanraden aan iedereen die een complete draadloze headset zoekt met ontzettend sterk geluid en weinig kanttekeningen.