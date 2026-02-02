Google lanceert Project Genie om games met AI te maken

Je eigen games maken met AI kan binnenkort via Project Genie. Google lanceert de tool eerst in de VS voor Google AI Ultra abonnees. Met deze tool kan iedereen zijn eigen interactieve fantasiewereld via prompts in elkaar zetten.

Project Genie maakt gebruik van Google’s laatste AI modellen zoals Gemini en Nano Banana Pro. De tool stelt mensen in staat om via prompts een wereld te genereren met een personage en objecten. Ze kunnen deze wereld op basis van voorkeuren vervolgens zelf verkennen en spelen met enkele instellingen.

Project Genie oogt vooralsnog als een groot proef product. Je kunt op dit moment nog geen grootschalige games er mee maken waar van alles in te doen en beleven is. Voor nu is het enkel een verkenbaar canvas generen met je eigen personage die je vervolgens kunt gebruiken om de wereld mee te verkennen.

We zien al enkele voorbeelden in bovenstaande video. Met enkele beschrijvende zinnen tovert Genie binnen enkele minuten een speelbare wereld die je vervolgens nog kunt aanpassen. Als je klaar bent met experimenteren, kun je video’s van de wereld opslaan. Het is dus nog niet mogelijk om assets, animaties en codes direct te exporteren om te gebruiken voor een echte game.

Gezien de mogelijkheden van AI ontzettend snel groeien en we de laatste jaren zien dat AI ook steeds secuurder wordt, is de kans aannemelijk dat AI-toepassingen als Project Genie het ontwikkelen van games in de nabije toekomst gaat vereenvoudigen.

Project Genie is vooralsnog alleen voor enkele mensen beschikbaar in de VS. Google is van plan om dit AI-model binnenkort in meerdere regio’s beschikbaar te stellen.

Wordt dit een groter gaming succes voor Google dan Stadia?