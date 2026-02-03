Is het klaar met Ashes of Creation?

Het MMORPG genre neemt weer een flinke klap na het New World nieuws – Ashes of Creation heeft alle medewerkers ontslagen en de studio lijkt snel de deuren te gaan sluiten. Een game die veel hoop bracht, zal nu nooit het daglicht volledig zien.

Intrepid Studios bracht op 11 december 2025 de nieuwe MMORPG genaamd Ashes of Creation uit in vroege toegang. Daarvoor zagen we al een aantal pre-alpha builds die voor honderden Euros gekocht werd via de Kickstarter voor de game. Inteprid zelf is er heel stil over, maar via de vaste content creators wordt bekendgemaakt dat de studio haar deuren gaat sluiten en de game klaar is. Terwijl aan de andere hand nog een devstream op de planning staat voor 13 februari. Wat is er in godsnaam aan de hand?

Via de officiële Discord voor de game werd door de CEO wel bekendgemaakt dat deze situatie is ontstaan door een hostile take-over door de aandeelhouders en board of directors. Ze begonnen met het aansturen van de ontwikkeling en publicatie van de game en daar stond de CEO niet achter. Maar, er zijn ook geruchten aan het rondgaan over het niet bestaan van een board of directors. Dit zou betekenen dat de CEO liegt.

Dit zorgt ervoor dat gamers alom in paniek zijn over hun geld. Vijf tientjes in de game gestoken en nu is er niks meer om te spelen. Ze doen beroep bij Valve op hun kopersrechten. Het lijkt erop dat de game nu in ieder geval uit de schappen wordt getrokken door Valve.

Wat denk jij dat er uiteindelijk gaat gebeuren met de game? Gaat een andere studio het oppakken of zal de game volledig sterven?