GXTrust kondigt Batman collectie aan met gaming chair

Trust baant zich een weg op de markt met nog meer licensed producten. Voorheen zagen we de Superman collectie én checkte wij hun nieuwe keyboard. Nu is het tijd voor een wel heel speciale collectie: Batman! Deze nieuwe collectie brengt een Dark Knight esthetiek naar jouw gaming room. Of de bezemkast onder de trap, ik oordeel niet!

De collectie is ontwikkeld door GXTrust in samenwerking met Warner Bros. en DC. In de spotlight zien we uiteraard de Ruya Pro Gaming Chair, dit keer dus de Batman editie! De in-hoogte-verstelbare stoel heeft 4D-armsteunen en een kantelmechanisme. De stoel is gemaakt van ademende stof en PU-leer die lekker koel blijft. Het aluminium onderstelsel zal ervoor zorgen dat je de stoel langdurig kan gebruiken. Daarnaast zien we uiteraard ook de Carus Gaming Headset, Muta Wireless Controller én de XXL muismat, allemaal volledig in Batman stijl. Check de video hier beneden.

Voor jonge fans is er gear die niet alleen stoer oogt, maar ook perfect aansluit bij hun gebruik. De Zirox Gaming Headset is ideaal voor gamen én muziek, terwijl de Rayzee Foldable Floor Chair zorgt voor ontspannen console-gaming, films kijken of strips lezen. Met de Revvo Kids Chair, uitgevoerd in het iconische zwart-geel en voorzien van het Batman-logo, kunnen kinderen hun superheldenliefde laten zien tijdens het spelen of huiswerk maken.

Ook oudere gamers komen aan hun trekken. Het assortiment bevat onder andere de Ruya Pro Gaming Chair Batman Edition (€ 399,99), de Carus Gaming Headset (€ 34,99), de Muta Wireless Gaming Controller (€ 44,99) en een XXL-mousepad (€ 19,99). Voor jongere fans zijn de Zirox Gaming Headset (€ 24,99), Rayzee Floor Chair (€ 99,99) en Revvo Kids Chair (€ 119,99) verkrijgbaar.

Met deze collectie combineert GXTrust functionaliteit en design, zodat elke gamer – jong of oud – de wereld van Gotham in stijl kan beleven.