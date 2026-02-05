Final Fantasy 7 Rebirth komt naar de Switch 2

Het eerste deel van de trilogie is nog niet zo lang uit op Nintendo consoles maar nu is al aangekondigd tijdens de Nintendo Direct partner showcase dat Final Fantasy 7 Rebirth naar de Switch 2 komt!

De avonturen van Cloud Strife en de groep zullen Nintendo spelers nog wel vers in het geheugen staan maar gelukkig hoeven zij niet lang te wachten op het tweede deel in de trilogie. Het eerste deel, Final Fantasy 7 Remake, was vanaf 22 januari te downloaden en kreeg goeie review scores de vraag was alleen wanneer Nintendo spelers dan aan het tweede deel konden gaan beginnen? Die vraag is vandaag gelukkig dus weggenomen met een nieuwe trailer EN release datum van Final Fantasy 7 Rebirth.

In de trailer zien de verschillende gebieden welke te verkennen zijn in Final Fantasy 7 Rebirth en natuurlijk ook Sephiroth, degene die de wereld naar zijn eigen hand wilt zetten. Het is aan Cloud, Aerith, Tifa en de rest van de groep om hier een stokje voor te steken.

Final Fantasy 7 Rebirth

Met Rebirth kunnen Nintendo Switch 2 spelers straks ondergetekende zijn favoriete game aller tijden spelen. Met meer dan 300 uur (en counting) op de teller voor dit spel blijft de game mij terug brengen eens in de zoveel tijd. En waarom ook niet? Er is namelijk genoeg te doen. Je kunt een paar side missies doen of bijvoorbeeld afreizen naar Gongaga of Costa Del Sol. Of misschien wel een potje Queensblood doen.

Er is in ieder geval straks genoeg om in te duiken met deze game! Je kunt natuurlijk ook er voor kiezen om gewoon lekker het verhaal te doen. Mocht je twijfelen om het spel überhaupt te kopen wellicht kan je dan eens onze review lezen.

Rebirth komt al 3 juni naar de Nintendo Switch 2. Ga jij hem halen? Laat het ons weten!