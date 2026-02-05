Review | Dragon Quest VII Reimagined

Dragon Quest VII is een ware klassieker onder de JRPG titels. De game heeft al een aantal iteraties gezien en krijgt nu een volledige ”reimagined” versie. Een nieuwe tekenstijl, vernieuwde gameplay elementen, ingesproken dialogen, de hele cha-bang. Deze titel gaat daarmee een ietwat andere weg in dan de HD-2D remasters van deel 1/2 en 3. Is deze remake geslaagd? Laten we daar naar kijken!

Dragon Quest VII is een game die dicht bij mijn hartje zit. Ik heb het origineel nooit gespeeld, maar wel de uitgebreide remake die op de Nintendo 3DS uit kwam. Het was dus best een full circle moment toen deze reimagined versie aan werd gekondigd. Wat zeer zeker niet de beste iteratie uit de franchise is, is er wel een die een remake verdient en die komt als geroepen. Deze doet het echter net even anders, met een soort klei-achtige tekenstijl en net wat modernere elementen dan de trilogie die we recent zagen.

HD-2D vs. 3D

De HD-2D stijl die de trilogie hanteerde is echt een stijl die mij gegrepen heeft. Het mengt retro met modern en het biedt zoveel charme. Ergens was ik bang dat de 3D hand-crafted stijl in Dragon Quest VII mij zou gaan tegenstaan. En ik moet eerlijk bekennen, het is een ‘erop of eronder’ stijltje voor me.

De stijl is enorm gestileerd, met een soort klei-achtige look die volledig hand-crafted is. Daarnaast is het kleurrijk en op momenten ook lekker kinderlijk op een positieve manier. Al met al is er totaal niks mis met de visuals. Ik vind het tof dat het net een ander stijltje is dan de rest en dat de insteek wat moderner is met deze diorama stijl.

Vooral omgevingen en enemy designs zien er echt retegoed uit. Elementen als gebouwen, water en de overworld designs zijn echt meesterlijk goed gedaan. Waar het voor mij een beetje fout gaat, is bij sommige character designs. Vooral Kieffer, je vertrouwde compagnon, ziet er echt uit als een soort Crimson Chin, maar dan zonder de aura farm van de Crimson Chin. Waar de stijl van Akira Toriyama over het algemeen enorm goed werkt in 3D, vind ik het bij de personages dus soms ietwat tegenvallen.

Maar, over het algemeen is dit een stijl die veel mensen zal gaan aanspreken. Door het goed gebruiken van scherpte/diepte krijgt de game een soort diorama effect, wat ik persoonlijk zowel uniek als mooi vind. Het werkt in 90% van de gevallen dan ook enorm goed!

Het heden en het verleden

Het verhaal van Dragon Quest VII is een enorm interessante. Het speelt met heden en verleden op een verfrissende manier, zelfs nog in 2026.Het eiland waarop jouw personage leeft denkt namelijk dat dit het enige eiland op de aardkloot is. Technisch gezien is dat ook zo, tot jij en Kiefer erachter komen dat dit niet zo is. Klinkt raar hè? Het is in ieder geval aan jou om in het verleden van die eilanden te duiken door een magisch fenomeen, daar de verhaallijn te volgen en vervolgens het eiland in de hedendaagse getijden te redden.

Dit doe je door magische tablets te herstellen, deze te activeren, het verleden in te gaan en het eiland te redden van een crisis. Vervolgens kan je in de tegenwoordige tijd dit eiland bezoeken voor een weer net wat andere ervaring. Deze structuur is zowel een sterk als minder sterk punt voor de game. Het zorgt voor een levendige wereld vol interessante personages die kunnen bloeien. Maar, het zorgt ook voor pacing problemen. Er voelt soms weinig connectie tussen de verhalen die je volgt en er wordt pas later in het verhaal uitgelegd wat die connectie is. Tussendoor moet je het vooral doen met die losse verhalen. Dit was in het origineel al een pacing probleem en is zeer zeker niet enorm verbeterd.

Buiten dat biedt het verhaal hiermee wel enorm uiteenlopende en toffe setpieces en gebieden voor jou om te exploreren. De losstaande verhalen zijn stuk voor stuk fantastisch goed geschreven en wanneer ze wel een geheel vormen, dan wordt het verhaal ook nog een keer dubbel zo boeiend. Dus alhoewel er pacing issues zijn, de verhalen en het overkoepelende verhaal zijn echt enorm tof. Het is daarin wel een verhaal dat minder focus legt op de main characters en meer op de wereld en historie om hen heen.

Wat ik echt tof vind is de voice-acting. Alhoewel niet altijd even sterk, is het wel een fijne toevoeging. Voornamelijk de Ierse accenten in Dragon Quest games laten mij soms op de grond rollen van het lachen. Het past gewoon zo goed! Uiteraard heb ik ook de Japanse stemmen gecheckt en die vallen zeer zeker niet tegen. Maar goed, daar zijn Japanners dan sowieso ook echt altijd wel goed in!

Vernieuwingen aan de combat

Net als in Persona, kan je ook hier nu zwakkere vijanden al verslaan in de overworld. Uiteraard kan je jouw party members ook van te voren aansturen op attacking, healing enzovoorts. Daarnaast kan je de battle speed aanpassen en zelfs auto-battle aanzetten. Ook zijn er voldoende tweaks mogelijk in de menu’s. Hoe dan ook, je kan de combat volledig omvormen tot hoe jij het graag speelt. In de basis blijft het natuurlijk een turn-based game met elemental weaknesses. Ook heeft ieder personage in je party een soort ultimate skill die per character verschilt. En uiteraard hebben alle personages zo hun eigen rol in de party. Waardoor je jouw set-up constant kan veranderen gebaseerd op de situatie waar jij je in bevindt. Daarnaast kan je ook monster hearts vinden die jou passieve buffs geven en soms zelfs extra skills. Ook zijn er summon opties beschikbaar. Het battle systeem is beter dan ooit in deze reimagined versie van Dragon Quest VII. Het maakt de game leuker, moderner en het heeft een aantal unieke takes op turn-based combat, zonder dat het te ver afwijkt van het origineel.

Verdict: De beste versie van Dragon Quest VII

Het origineel van dit zevende deel was verre van perfect maar zat vol hart en ziel. Dat is hier zeker niet anders. De game is gestroomlijnd, maar heeft nog wat pacing problemen her en der. Zowel in de story, als in de gameplay. Maar, het is oprecht de beste manier om deze game te ervaren met een grafische stijl die in het grootste deel van de game enorm goed werkt en een modernere take op turn-based combat. Het is een cozy game die jou op moment uitdaagt met toffe fights en puzzels. Daarnaast is het een bijzonder verhaal dat, ondanks dat het z’n tijd neemt, concludeert in een bitterzoete ervaring. Er is geen betere manier om dit zevende deel te ervaren, dat is een ding dat zeker is.