The Adventures of Elliot: The Millennium Tales krijgt releasedatum

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales is een mond vol en ziet eruit als een toffe nieuwe game vanuit Square Enix. Deze titel krijgt nu een releasedatum: 18 juni 2026!

The Adventures of Elliot heeft echt wat weg van Octopath Traveler qua art style. Het is een pixelstijl met het HD-2D tintje en zelfs een aantal 3D elementen. Daarnaast zien we dialoog-frames die dan weer enorm hoog detail hebben. Deze mengelmoes van stijlen lijkt in de nieuwe trailer enorm goed te werken.

Je speelt de reis gedurende vier tijdperken. Dit zal wellicht dezelfde kant op gaan als Dragon Quest VII. Speel daarnaast met zeven soorten wapens die allemaal hun eigen speelstijl hebben. Check de nieuwe trailer hier beneden!

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales verschijnt op 18 juni 2026 voor de Nintendo Switch 2.