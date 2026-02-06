Background

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales krijgt releasedatum

Nieuws 57 Malvin Schuivens 6 februari 2026

The Adventures of Elliot

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales is een mond vol en ziet eruit als een toffe nieuwe game vanuit Square Enix. Deze titel krijgt nu een releasedatum: 18 juni 2026!

The Adventures of Elliot heeft echt wat weg van Octopath Traveler qua art style. Het is een pixelstijl met het HD-2D tintje en zelfs een aantal 3D elementen. Daarnaast zien we dialoog-frames die dan weer enorm hoog detail hebben. Deze mengelmoes van stijlen lijkt in de nieuwe trailer enorm goed te werken.

Je speelt de reis gedurende vier tijdperken. Dit zal wellicht dezelfde kant op gaan als Dragon Quest VII. Speel daarnaast met zeven soorten wapens die allemaal hun eigen speelstijl hebben. Check de nieuwe trailer hier beneden!

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales verschijnt op 18 juni 2026 voor de Nintendo Switch 2.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation