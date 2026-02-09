Crimson Desert toont combat en progression overview

De Crimson Desert wacht op je, maar jij ook op Crimson Desert. De game komt over een dikke maand uit en Pearl Abyss geeft langzaam meer prijs over deze immens grote actie-RPG. Dit keer blikken we op combat en de progression die daarbij hoort.

Combat is een van de kernpilaren in Crimson Desert. Zo erg dat we twee jaar op rij tijdens de gameplay-demo’s uitsluitend aan de slag mochten met die combat. Het gevechtsysteem is enorm diep, divers en creatief. Onderstaande video belicht slechts het tipje van de sluier over de combatmogelijkheden. Tijdens het spelen is het iets wat aanvoelt als een kruising tussen The Witcher, Dragon’s Dogma en uiteraard Pearl Abyss’ eigen Black Desert Online.

Spelers kunnen nieuwe wapens kopen, smeden, vinden in de wereld en afnemen van gevaarlijke bazen die de wereld rondstruinen. Spelers kunnen vervolgens hun mogelijkheden in combat uitbreiden via verschillende skills, maar kunnen er ook voor kiezen om deze skills eerst in te zetten in handigheidjes om de wereld sneller te kunnen verkennen.

In traditionele RPG-fashion zijn er ook speciale voorwerpen die attributen van wapens kunnen verbeteren. Noem het je gems, sigils of wat dan ook, maar ze doen allemaal hetzelfde.

Unieke wapens en gear van bazen komen vaak met unieke aanvallen en skills, waarvan we een enkeling al te zien krijgen in bovenstaande video. Enkele van deze bazen zien we ook al uitgelicht in de video. Deze komen in verschillende vormen, maten en materialen. Van zware krijgers tot mythische wezens en zelfs stalen gevaarte tussen de wolken.

Nog even terugblikken op de voorgaande overview? Hierin bekeken we de open wereld en de protagonist.