Background

Orbitals brengt 80’s anime in een co-op game – Nintendo laat gameplay zien

Nieuws 2 Malvin Schuivens 9 februari 2026

orbitals

Co-op games rijzen de pan uit in populariteit. Er is dan ook niks beters dan je non-gaming partner te betrekken bij je hobby. Misschien dat je opa, moeder, buurvrouw of buurtpolitie wilt aansluiten, want Orbitals ziet er echt gelikt uit!

Tijdens de Nintendo Partner Direct van februari 2026 liet Nintendo deze game zien. We zagen de game al eerder, maar deze nieuwe trailer laat echt meer zien van de gameplay en tekenstijl. De jaren-80 anime vibe is voor velen, waaronder mijzelf, echt een verademing om terug te zien. Het brengt me terug naar een tijd waar het leven simpel was en alleen daarom zal deze game alle ogen trekken.

Het is een game die in de nieuwe trailer voelt als thuiskomen en dat is bijzonder voor een volledig nieuwe IP. De game komt vanuit Kepler Interactive en Shapefarm.

Orbitals komt uit in de zomer van 2026 voor Nintendo Switch 2!

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation