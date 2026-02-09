State of Play van meer dan een uur op 12 februari aangekondigd

Er komt een nieuwe State of Play aan. Of beter gezegd, er komt eindelijk een State of Play aan! Sony’s stilte de laatste tijd is zorgwekkend, maar het lijkt erop dat ze ergens lang op hebben gezeten. De aangekondigde State of Play van 12 februari 2026 duurt maar liefst ruim een uur.

Meer dan een uur lang aankondigingen van over de hele wereld over indie games, third-party titels en het laatste nieuws van de teams onder de PlayStation Studios-paraplu. Dat meldt Sony via de PlayStation Blog. De aflevering begint op 12 februari om 23:00 en duurt meer dan zestig minuten. Dat is vergelijkbaar met PlayStation-showcases tijdens E3, maar zeldzaam voor een State of Play. Vermoedelijk zit er een langer segment in waarbij een bepaalde nieuwe game van een PlayStation-studio een uitgebreide toelichting krijgt. De vraag is alleen: welke? En is het eentje die we al kennen, of wordt het een hele nieuwe aankondiging.

Veel over Sony’s nieuwe games weten we niet. Op dit moment weten we dat Naughty Dog bezig is met Intergalactic, Housemarque met Saros en dat Insomniac Games bezig is met Marvel’s Wolverine. Voor de rest is het nog allemaal geheim.

De aankondiging van de State of Play komt niet als een verrassing uit de lucht vallen. Meerdere industrie-insiders zoals Nathe The Hate en Jeff Grub hebben sinds januari al laten vallen dat er een State of Play aankomt en recentelijk werd de datum ook al door hun vrijgegeven.