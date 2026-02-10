Nieuws over Monster Hunter Wilds uitbreiding pas in de zomer

De updates voor de basisgame Monster Hunter Wilds zijn bijna allemaal uitgerold. De game krijgt deze maand nog een laatste update ter ere van de eerste verjaardag. Daarna is het tot de zomer roeien met de riemen die we hebben, want in de zomer deelt Capcom meer informatie over de grootschalige uitbreiding.

In de 1st Anniversary Update-video sluit de Monster Hunter Wilds-producent Ryozo Tsujimoto af met een korte toelichting over de grootschalige uitbreiding voor Monster Hunter Wilds. Hij zegt dat ze werken aan een grote uitbreiding voor Monster Hunter Wilds, vergelijkbaar met Iceborne en Sunbreak. Maar dat we daar in de zomer pas meer informatie over zullen horen. Tot die tijd worden we gesust met een milde update die voorgaande event quests terugbrengt, de festival wekelijks tussen de verschillende voorgaande seizoenen laat roteren, Arch Tempered Arkveld en een Monster Hunter Stories 3-evenement.

Vanaf 18 februari gaan de festiviteiten los in Monster Hunter Wilds. Reeds afgelopen evenementen keren wekelijks terug via de gathering hub. Arch Tempered Arkveld komt in de game en krijgt een unieke armourset. Alle vier eerdere Arch Tempered-monsters keren ook terug in 10-ster quests. Er komt zelfs een unieke 10-ster quest waarin je het moet opnemen tegen vier Arch Tempered monsters. Dit is de uitdagendste quest die je tot nu toe kunt toetakelen in de game.

Monster Hunter Stories 3 verschijnt op 13 maart 2026 en Capcom viert dit nog voor de release van de game met een evenement in Monster Hunter Wilds. Spelers mogen Rudy, de Palico uit deze game, gaan assisteren met het zoeken naar eitjes. Als beloning krijgen spelers een charm in de vorm van een vliegende Ratha uit de Stories-titels.

Capcom heeft nog meer kleine details bekendgemaakt over de Anniversary-update zoals een Rompopolo evenement, winnaars van de Design Contest en nog meer. Alles wordt toegelicht in bovenstaande video.