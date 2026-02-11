Op 12 februari krijgen we meer informatie over Silent Hill: Townfall

12 februari, ook wel ‘morgen’ genoemd, is de dag dat we meer informatie gaan krijgen over Silent Hill: Townfall. Dit zal een volledige showcase worden!
Gedurende de Silent Hill showcase zal de spotlight dus liggen op Townfall. Dit is een titel die vaker in geruchten langs is gekomen, maar waar we nog weinig van weten. Het wordt een spin-off van de franchise en de game wordt ontwikkelt door No Code in samenwerking met Konami. De showcase zal direct starten na de Playstation State of Play die morgenavond om 23:00 begint. De game werd in 2022 al aangekondigd met een vage teaser, maar zal nu hoogstwaarschijnlijk een volledige onthulling gaan krijgen!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
