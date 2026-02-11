Gerucht | Pokémon Fire Red en Leaf Green komen naar de eShop

Een recent gerucht beweert dat Pokémon Fire Red en Pokémon Leaf Green hun opwachting maken om naar de Nintendo eShop te paraderen. Vermoedelijk verschijnen beide titels op Pokémon Day (27 februari) in de digitale Nintendowinkel.

Een groot gerucht, maar eindelijk de terugkeer van de eerste generatie op de moderne Nintendo-systemen. Althans, als de geruchten blijken te kloppen. Nintendo zou van plan zijn om zowel Pokémon Fire Red als Pokémon Leaf Green aan te bieden als digitale games via de eShop op Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Het zijn premiumtitels, dus tegen betaling te koop, en ze verschijnen niet via Nintendo Switch Online, zoals andere Game Boy- en Game Boy Advance-games daarvoor deden. Dat zou een unieke situatie zijn. Game Boy (Advance) games werden tot en met de Nintendo 3DS ook nog verkcoht via de eShop voor op de 3DS.

Rumor: Khu is teasing that Pokémon FireRed and LeafGreen will be re-released soon for Nintendo Switch. pic.twitter.com/8no4ZxMf8J — Centro LEAKS (@CentroLeaks) February 11, 2026

Pokémon HOME-ondersteuning lijkt wel inbegrepen te zijn voor de twee titels.

