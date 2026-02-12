Background

Highguard treedt in de voetsporen van Concord

Nieuws 28 Jordy Gerritse 12 februari 2026

Highguard layoffs

Wildlight Entertainment, de makers van Highguard, hebben de meeste medewerkers ontslagen na een milde lancering van de game, minder dan drie weken geleden. De makers geven een statement via social media.

Highguard lanceerde met meer dan 90.000 spelers op hetzelfde moment op Steam, maar dit zwakte na enkele uren al af tot ongeveer 5000 spelers. De ervaringen van spelers zijn wisselvallig. Waar sommigen zeggen dat het een verfrissende blik is op het genre, is het voor de ander saai, niet pakkend genoeg of te competitief, aangezien er maar één gamemode is waar je speelt met drie tegen drie spelers.

Meerdere ontwikkelaars die hebben gewerkt aan de game deelden eerder al via onder andere LinkedIn dat ze ontslagen waren en op zoek zijn naar een nieuw thuis.

Wildlight Entertainment vermeldt in zijn statement dat het de moeilijke beslissing heeft moeten nemen om het merendeel van het team te laten gaan. Een kleine groep ontwikkelaars blijft bestaan om aan de game te werken. In de praktijk hebben we geleerd dat dit betekent dat Highguard niet lang meer zal bestaan en dat we binnen enkele weken of maanden opnieuw een statement lezen met daarin het nieuws over de sluiting van de servers. Daarmee treedt Highguard in de voetsporen van Concord en vele andere live-service shooters die maar kort het daglicht hebben gezien.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation