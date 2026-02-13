Background

Ghost of Yotei Legends aangekondigd – lanceert 10 maart 2026

Nieuws 52 Malvin Schuivens 13 februari 2026

ghost of yotei legends

Ghost of Yotei krijgt net als Tsushima ook een multiplayer DLC, gratis voor alle mensen met de base game. Deze Legends multiplayer DLC laat jou, samen met je vrienden, wederom toffe en uitdagende missies spelen in een mythische wereld met nét dat beetje meer fantasie dan de game zelf.

Ghost of Yotei Legends zal drie soorten missies bevatten, vier unieke classes en meerdere wapen soorten. Kruip in de huid van de Samurai, Archer, Mercenary of Shinobi en speel tegen leden van de Yotei Six! In april zal hier een update van komen die raids naar de game brengt.

”’The fan response to Legends was one of the most rewarding parts of launching Ghost of Tsushima, and we’re so excited to see the mode return for Ghost of Yōtei; we can’t for you all to dive in! We’ll share regular updates on our social channels, so be sure to follow us for more about Ghost of Yōtei Legends as we get closer to March 10! ”

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author

Malvin Schuivens

Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation