Background

Neva: Prologue aangekondigd voor 19 februari 2026

Nieuws 47 Malvin Schuivens 13 februari 2026

neva prologue

Vanuit de ontwikkelaar van Gris en Neva krijgen we nu de Prologue. Een prequel op de vorige Neva, met een tekenstijl die nog steeds uniek is! Je kan de DLC al snel spelen; op 19 november om precies te zijn!

De ontwikkelaar geeft daarbij aan dat deze DLC diepgaandere gameplay mechanics zal hebben en ook een meer gelaagd verhaal zal vertellen. We gaan drie nieuwe locaties zien, een boel nieuwe vijanden en boss fights en natuurlijk nieuwe manieren om je mastery te testen met verborgen challenges. Neva: Prologue is speelbaar vanaf 19 januari!

”Set years before the events of the main game, this Prologue tells the story of how Alba first met.”

Is deze game niks voor jou? Je kan altijd nog terug naar Ray-Man!

