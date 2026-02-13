Neva: Prologue aangekondigd voor 19 februari 2026

Vanuit de ontwikkelaar van Gris en Neva krijgen we nu de Prologue. Een prequel op de vorige Neva, met een tekenstijl die nog steeds uniek is! Je kan de DLC al snel spelen; op 19 november om precies te zijn!
De ontwikkelaar geeft daarbij aan dat deze DLC diepgaandere gameplay mechanics zal hebben en ook een meer gelaagd verhaal zal vertellen. We gaan drie nieuwe locaties zien, een boel nieuwe vijanden en boss fights en natuurlijk nieuwe manieren om je mastery te testen met verborgen challenges. Neva: Prologue is speelbaar vanaf 19 januari!
”Set years before the events of the main game, this Prologue tells the story of how Alba first met.”
Is deze game niks voor jou? Je kan altijd nog terug naar Ray-Man!
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
intheGame zoekt jou
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team? Dan zijn we op zoek naar jou!
Be the first to leave a comment