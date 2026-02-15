Review | High on Life 2

Een grote social media hit in 2022 was de game High on Life. Je kon je TikTok openen en voor weken lang werd je bekogeld met allemaal hilarische momenten uit deze game. Met High on Life 2 probeert developer Squanch Games een volgende stap te zetten!

Het voordeel van Microsoft Xbox Game Pass is dat er vaak en veel verschillende nieuwe games op het platform verschijnen en je dus sneller geneigd bent om een game een kans te geven. Vergelijk het met de Pathé Unlimited pas waar je voor een vast bedrag per maand onbeperkt naar de film kunt gaan. Game Pass moet blijven gevoed worden met content en hierdoor trekken games als High on Life vaak een groter publiek met zich mee.

Wanneer we gaan naar Gamescom 2025 heb ik al kort kennis mogen maken toen we bij Microsoft Xbox waren met High on Life 2. Een leuke presentatie, welk naar meer smaakte en wat ook de reden was voor mij om deze game gelijk aan te vragen. Nu de credits op mijn scherm staan, is het tijd om jullie mee te nemen met mijn ervaringen over de game!

High on Life 2

Een grote eyecatcher bij de eerste High on Life was vooral de humor van de personages en gebeurtenissen in de game, en dit is zeker een belangrijk onderdeel bij een game. Maar het is de vraag of met deel twee het bedrijf de humor kan behouden en ook kan voortbouwen op de gameplay zelf. Mocht High on Life wellicht een derde game krijgen, is namelijk een gezonde, complete game nodig.

Verhaal

Het verhaal in High on Life 2 is net zoals het eerste deel alle kanten op, en dit is niet in de negatieve zin. Vaak wordt je in scenario’s gegooid waarbij je jezelf afvraagt hoe je hier gekomen bent. In dat opzicht is High on Life 2 zeker een goeie stap vooruit op het eerste deel. Waar je in de eerste game een held bent, zijn de rollen nu iets omgedraaid; er gebeuren namelijk verschillende dingen waardoor er opeens op het karakter gejaagd wordt. Hoe langer je bezig bent met het verhaal, hoe meer verschillende pratende guns je krijgt.

In de hideout staat altijd een bord met verschillende foto’s van de vijanden die je moet omleggen. Je kiest een vijand en gaat dan via speciale transport naar dat level toe. Vervolgens schakel je de vijand uit en mag je een streep door de foto zetten. Het leuke aan dit is dat de verhalen op zichzelf los staan, maar toch mooi aansluiten op het grotere verhaal; je kunt zien dat het bedrijf veel aandacht heeft besteed om het leuk te houden voor de speler.

Ik wil zelf niet te veel verklappen over het verhaal, omdat ik geloof dat juist het niet precies weten wat er gebeurt de game zo leuk en uniek maakt. Wel kan ik zeggen dat het verhaal je in alle richtingen gooit en op het einde het ook nog eens super netjes afsluit. Voor mij was het verhaal denk ik wel een klein uur of twee te lang, op een gegeven moment wou ik ook echt wel naar het einde toewerken. Gelukkig pakte het einde zelf me wel weer terug, en buiten die twee uur om heb ik me ontzettend vermaakt en gelachen, vooral.

Humor

Een zorg voor High on Life 2 was of de humor wel dezelfde standaard zou hebben als dat met deel 1 het geval was. Het eerste deel nam immers social media op storm, en het is al vrij snel de val om dan die trend te gaan chasen om maar viral moments te maken. Toch durf ik te zeggen dat aan het einde van de game de humor me beter beviel dan het eerste deel! De humor is zo scherp als knifey, maar gaat nooit over het randje.

Gameplay

In de intro van het artikel gaf ik al aan dat natuurlijk de humor in High on Life 2 een super belangrijk onderdeel is, maar humor brengt je tot een bepaald punt. Wanneer de gameplay niet goed is, valt helaas alsnog je game in elkaar. Gelukkig is dit niet het geval bij High on Life 2. Ik durf zelfs te zeggen dat het bedrijf hier bewust van was en erg hun best heeft gedaan om de gameplay in het spel naar een hoger niveau te tillen.

Tijdens de game zul je verschillende pratende guns en andere dingen tegenkomen die jij kunt gebruiken en hierbij zijn alle levels ook nog eens voorzien van eigen speciale elementen. Dit houdt de game fris en zorgt voor een leuke algehele speelervaring.

Skaten en boogschieten

Skaten, boogschieten, kleine poppetjes met een lasertje begeleiden. Het zit allemaal in High on Life 2. Zoals eerder gezegd, de variatie in het spel zorgt er zeker voor dat dit een leuke game is om te spelen, tel daarbij op dat de levels vaak allemaal hun eigen sfeer hebben, en High on Life 2 lijkt zeker een winnaar te zijn.

Toch nog wat minpunten

Het kan natuurlijk niet allemaal perfect zijn, dit is voor weinig games echt weggelegd en High on Life 2 is daar geen uitzondering op. Wat mij opviel tijdens het starten van de game is dat de LG OLED die ik bezit geen HDR-icoon liet zien in de rechterbovenhoek, een gemiste kans als je het mij vraagt. Vooral als je bedenkt dat de game ontzettend kleurrijk is op momenten. Als ik echt nadenk kan ik eigenlijk niet voor de geest halen wat de vorige game was die ik speelde die geen HDR ondersteuning had.

Een ander minpuntje voor mij was dat er in de game verschillende puzzels zitten. Nu zijn de puzzels in kwestie geen probleem maar wat wel lastig is dat vaak de game je niet voldoende helpt de puzzels op te lossen wanneer je vast zit. Ook dit is mij niet meer zo bekent bij games van deze tijd. Vaak laten de games je een beetje bungelen voordat ze je verder helpen, dit vond ik bij High on Life 2 niet waardoor je soms echt zat te zoeken.

Een laatste punt was de algehele performance van de game. Soms liep de game toch tegen kleine performance glitches aan en dit was vooral te merken op twee bepaalde punten. Op een gegeven moment ben je in een groot graanveld en moet je vechten tegen een boss, de game op de Xbox Series X tankte echt naar beneden met de FPS.

Toch kwam de grootste boosdoener op het laatst tijdens de allerlaatste bossfight. Daar moet zeker nog wel naar gekeken worden. Zonder te veel te verklappen moet jij op je skateboard verschillende gebieden door, het probleem is alleen als je van zo platform af valt (en dat gebeurde bij mij drie keer) dat de game moeite lijkt te hebben om je weer goed op het platform te plaatsen. Je enige mogelijkheid is dan om jezelf zo vaak te laten vallen dat je game-over gaat. Gelukkig is het wel zo dat je hierdoor niet de hele boss opnieuw hoeft te doen, maar apart was het wel.

Conclusie

Zonder te veel weg te geven wat er daadwerkelijk in de game gebeurd is het vrij makkelijk om een review te schrijven over High on Life 2. De game zit namelijk gewoon goed in elkaar! Tuurlijk, er zijn wat minpunten te noemen maar de karakters die je tegen komt, de humor en de variatie in gameplay maakt de game een ontzettend leuke experience. Wanneer Squanch Games deze minpunten eruit kan strijken voor deel drie zie ik zeker nog meer High on Life in de toekomst.

High on Life 2 is nu uit op Microsoft Xbox en PC, zowel te koop als met Game Pass. Ook is de game verkrijgbaar op de Sony PlayStation 5. Ga jij hem halen?