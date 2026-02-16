Review | Trust GXT492 Carus Batman Edition Headset

Trust is een merk dat klaar staat voor meerdere budgetsegmenten. Ze breiden steeds meer uit naar premium kwaliteit, maar blijven producten produceren voor de budget/ kind gamers onder ons. De GXT492 Carus is daar geen uitzondering in! Hoe bevalt deze headset?

Eerder zagen we al een Superman collectie tevoorschijn komen, nu is het tijd voor meneer de vleermuis om te schijnen. JUSTICE, VENGEANCE, wat je ook uitdeelt, het kan allemaal met de volledige Batman collectie. Vandaag kijken we echter naar de Carus headset. Een headset die jij voor drie tientjes in huis kan halen. Perfect voor de budget gamer of voor jouw kleintje om mee te starten.

Bouwkwaliteit en comfort

Je merkt de laatste tijd dat Trust meer aandacht besteed aan de bouwkwaliteit van hun producten. Ook de Carus voelt daardoor een stuk steviger dan oudere headset modellen vanuit het merk. De Carus is een vrije stevige headset die, alhoewel gemaakt van goedkoper plastic, toch kwalitatief aanvoelt. Ook de kussentjes maken gebruik van twee verschillende stoffen om ervoor te zorgen dat het lekker lang intact blijft.

Wat Trust goed begrijpt, is dat bepaalde elementen van een bekabelde headset vervangbaar moet zijn. Daarom kiezen zij ervoor om zowel de audio kabel, als de 3.5mm microfoon, vervangbaar te maken. Je kan ze makkelijk los maken van de headset en ten alle tijden vervangen. Ook krijg je in de doos een verlengstuk voor je audiokabel, mocht je dit nodig hebben. De microfoonkabel is flexibel en stevig. Deze is zo gemaakt dat hij niet makkelijk verschuift tijdens het gamen en dat hebben ze goed gedaan.

Kijken we naar het ontwerp, dan zien we een minimalistisch ontwerp met geel-oranje ondersteunende tinten én niet te vergeten: Batman’s logo! De headset is stijlvol en past goed bij de uitstraling die Batman heeft.

Kijken we naar comfort, dan laat de headset een boel te wensen over. Ik denk dat deze voor iemand met een kleiner hoofd (of een kind) best prima kan zitten. Echter kreeg ik na vrij korte draagtijd al pijn aan de zijkanten van m’n hoofd. Ook de oorkussens zijn niet echt comfortabel. Ik wil natuurlijk niet te veel verwachten van een goedkopere headset, maar deze headset zit voor mij gewoon echt niet comfortabel.

Geluidskwaliteit

De Carus heeft 50mm drivers, die prima stereo geluid produceren maar een minimale gelaagdheid hebben. Als ik het geluid zou mogen omschrijven dan zou ik zeggen dat het passend is bij wat je betaald. Je krijgt een prima bass maar de headset laat veel te wensen bij de midden- en hoge tonen. Je krijgt prima stereo, maar verwacht niet dat je veel lagen in je audio krijgt. Hiermee valt het geluid onder de ‘prima’ categorie. Niks speciaals, maar gewoon een headset die goed klinkt.

Dit geldt ook tijdens het luisteren van muziek. De headset klinkt lekker wanneer je luistert naar EDM en rap-muziek, maar laat wat te wensen over bij muziek met meerdere instrumenten. Je mist de gelaagdheid in de audio. Tijdens het kijken van films heb je een beetje hetzelfde. Alhoewel ik nooit last heb gehad van stemmen die wegvallen. Ook hier zou ik het geluid omschrijven als prima voor het budget. Uiteraard kan je met een externe equalizer het geluid iets aanpassen, waardoor je het nog ietwat kan personaliseren.

Veelzijdigheid door simpliciteit

De Carus is, doordat deze bekabeld is, te gebruiken op ieder platform mogelijk. Of je nu je Nintendo Switch 2 uit de tas haalt, of je Playstation 5 aan knalt. Je kan de headset overal op gebruiken. Dat is en blijft het voordeel van een ‘simpele’ bekabelde headset natuurlijk. Ik zie zelf veel kansen voor Switch (2) gamers, die geen enorm dure headset mee willen slepen. Het budget van de headset maakt hem hierdoor makkelijk om mee te nemen zonder daar bij na te denken.

Verdict

De Trust GXT492 is een toffe headset voor budget gamers of voor je eerste set-up of handheld device. Het doet niets speciaals, maar brengt prima geluid en stevige bouwkwaliteit. Ik vond de headset wel vrij oncomfortabel, dus let hier goed op bij aanschaf. Het is door de bekabelde lay-out wel een veelzijdige headset die op ieder apparaat gebruikt kan worden. Qua design is de Batman collectie wel echt heel tof, ook deze headset ziet er gewoon goed uit. Al met al een headset met voor- en nadelen, maar die voor het kleine budget perfect kan zijn als een instapper!