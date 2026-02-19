Review | HP Omen 16L Gaming Desktop

Complete gaming PC pakketten zijn steeds populairder aan het worden. Waar er eerst neer werd gekeken op de gebruikte onderdelen in dit soort pre-build PC’s, zien we dat de onderdelen steeds beter worden en de betrouwbaarheid daarmee ook. Dat bewijzen HP en HyperX ook met hun Omen line-up. De HP Omen 16L Gaming Desktop is niet alleen klein en stil, maar is ook zeker niet te onderschatten op gebied van performance!

Voordat we wat dieper ingaan op specifieke factoren van zowel de behuizing als het design en de performance van de Omen 16L, kijken we eerst naar de specificaties van dit specifieke model. We hebben namelijk model TG03-0650nd en daar krijg je het volgende bij:

Processor: Intel Core i7 14700F

Moederbord: Intel H770

RAM: 16GB DDR5 -5600 MT/s (1x 16GB)

Opslag: 1TB SSD

Videokaart: GeForce RTX 5060 8GB

Design en form factor

De HP Omen 16L is dé kast voor mensen die geen schreeuwende set-up willen. Het is een kast met een compact design (16 liter), aanpasbare verlichting die automatisch op wit staat én een subtiele zwarte look. Dit maakt de kast qua ruimte ideaal om op je bureau te zetten of ergens weg te stoppen. Daarnaast valt de kast qua design en kleur ook aardig weg. Hij zal dus nooit opvallen of in de weg staan. De witte fan aan de voorkant is subtiel, maar voegt wel net dat beetje sfeerbeleving toe voor degene die dat wilt. Je kan de PC ook in het wit verkrijgen, mocht dit meer je smaakje zijn!

I/O en behuizing

De HP Omen 16L heeft een vrij prettige I/O, oftewel het aantal aansluitingen is goed geregeld. Aan de voorkant zien we 3 USB-poorten en 1 USB-C poort, met een audio jack als kers op de taart. Op de achterkant vinden we nog 4 USB-poorten, een ethernet poort, 3 Displayports en 1 HDMI-port.

De behuizing zelf is top gemaakt en laat enige ruimte over voor toekomstige upgrades of vervangingen. Er zijn mogelijkheden aanwezig voor zowel RAM als SSD uitbreiding. Je bent uiteraard wat beperkter, gezien het een kleinere kast is, dus verwacht geen ingrijpende upgrades te kunnen maken. Je kiest met deze behuizing voor een middenklasse PC en zult hierbij moeten opletten bij het aanschaffen van componenten in de toekomst.

Qua airflow zit het allemaal wel snor, de kast blijft altijd koel en vooral ook heel stil! Ik heb hem nooit gehoord, ook niet bij intensieve taken zoals videobewerking, fotobewerking, animeren of gamen. Qua temperatuur blijft alles dus lekker laag, maar hoe zit dat met de prestaties?

Gaming performance

De HP Omen 16L heeft met haar specificaties een aardige performance en we kunnen constateren dat de PC enorm koel blijft, hoe hard deze ook moet werken. Wij zetten een aantal games, settings en de performance daarbij op een rijtje! Gezien de PC gericht is op 1080p én 1440p gamers, zijn dit de resoluties waarin we voornamelijk hebben getest. Houdt er ook zeker rekening mee dat sommige games nu eenmaal een minder sterke optimalisatie hebben! Kijken we daarnaast naar de snelheid van de opslag, dan kan ik alleen maar concluderen dat deze perfect zal werken voor alles dat te maken heeft met gaming, videobewerking of ander creatief werk. Je zult nooit snelheid tekortkomen.

De processor heeft 20 cores waarvan 8 performance cores en 12 voor efficiëntie, met 28 threads. Dit zorgt ervoor dat de PC goed is in multitasking en het verdelen ervan. Perfect voor mensen met meerdere monitoren of een zwaardere workload zoals videobewerking. Ook de single-thread prestaties zijn door de 5.4GHz sterk! Dit wordt ondersteund door een slimme cache van 33 MB. Het fijne aan de processor en het moederbord is dat ze zowel DDR4 als DDR5 werkgeheugen ondersteunen, mocht je ooit willen veranderen en je bent afhankelijk van een budget, dan is die optie dus aanwezig. In eerste instantie baarde de 400W voeding me zorgen, maar de processor heeft een relatief laag verbruik, waardoor de behuizing klein kan zijn en de voeding dus wat lager ingeschaald kan worden. Iets om rekening mee te houden, is dat deze CPU geen geïntegreerde graphics heeft. Is je dierbare kaartje kapot? Dan dien je deze dus te vervangen. Verwacht daarnaast ook niet dat je kan gaan overclocken of boosten tot en met. Door de combinatie van voeding met deze processor kan het wattage oplopen tot boven de max.

De RTX5060 is een instap tot middenklasse videokaart. Deze zal je geen 4K ray-tracing op hoge framesnelheden geven. Maar, hij is daarmee perfect voor 1080p en ook wat 1440p gaming. Daarnaast kan je goed gebruik maken van frame generation, dat nemen we ook mee in de test. Hiermee kun je games best wat extra frames geven met lage prestatiekosten. 1440p performance is daarmee wel gelimiteerd, vooral wanneer je frame generation uit hebt staan. Ook zit je vast aan een limiet van 8GB VRAM. Dit is niet direct weinig, maar minder goed geoptimaliseerde games zoals Borderlands 4 kunnen je gaan nekken. We hebben een aantal games voor je getest, de resultaten? Die zie je hier beneden!

Een aantal cijfers

1080p 1440p Outer Worlds 2 (Ultra RT, Frame Generation aan) 260fps 180fps Outer Worlds 2 (Ultra RT, Frame Generation uit) 90fps 50fps Battlefield REDSEC (Ultra, Frame Generation aan) 160fps 100fps Battlefield REDSEC (Ultra, Frame Generation uit) 80fps 50fps The Witcher 3 (Ultra RT, Frame Generation aan) 110fps 80fps The Witcher 3 (Ultra RT, Frame Generation uit) 58fps 45fps Borderlands 4 (Ultra, Frame Generation aan) 100fps 65fps Borderlands 4 (Ultra, Frame Generation uit) 40fps 23fps

Verdict

De HP Omen 16L biedt een subtiel ontwerp met kleine gamer hints, middelmatige tot sterke performance en staat je nooit in de weg. Het is een PC die weet wat het wilt en wie de doelgroep is en dat kan ik alleen maar aanmoedigen. De prijzen fluctueren heel erg en dit ligt natuurlijk ook aan jouw gekozen samenstelling, dus ik kan niet direct zeggen of het de prijs waard is voor jou specifiek. Maar, ik kan je wel vertellen dat je een sterke en subtiele gaming PC in huis haalt! Nu de samenwerking met HP en HyperX nóg sterker is geworden, ben ik ontzettend benieuwd naar alles dat we kunnen verwachten in de toekomst. Ben je nu op zoek naar een middenklasse gaming PC voor jouw 1080p of 1440p monitor(en)? Dan ben je met de HP Omen 16L aan het juiste adres.