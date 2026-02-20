Review | Yakuza Kiwami 3 + Dark Ties

In mijn reis door de Yakuza franchise, die ergens in 2025 begon, heb ik al een aantal titels gespeeld. Het is een franchise waar ik verliefd op ben geworden vanaf de eerst gespeelde titel. Na Zero, Kiwami 1/2, Pirate Yakuza en meer, zat ik met smacht te wachten op de remake van deel 3. Die is er nu onder de naam: Kiwami 3!

De Kiwami naam zorgt ervoor dat oudere Yakuza titels, die op outdated consoles uit zijn gekomen, weer nieuw leven krijgen. We zagen dit eerder al bij deel 1 én 2, maar nu is ook de derde aan de beurt. Wat dan weer minder nieuws is, is dat dit de laatste Kiwami titel zal worden. Dat betekent dat deel 4, 5 en 6 nooit die naam zullen dragen. Wellicht zien we iets compleet anders gebeuren met die titels, misschien ook niet. Daarnaast is RGG Studio aan de slag gegaan met de vernieuwing van de Dragon engine. Dit bracht nogal wat… controversie. Voor de release werden er namelijk wat screenshots uitgebracht en mensen waren niet blij met hoe de game er grafisch uit ziet. Wij mochten vanaf launch aan de slag met de game. Is dit ook onze ervaring, of is het allemaal misschien een beetje overdreven?

De olifant in de kamer

Laten we het een keertje omgooien en beginnen bij het meest controversiële: de graphics. Er doken pre-launch dus wat screenshots op, mensen waren niet happy, RGG verontschuldigde zich en bracht pre-launch nog een patch uit. Die patch fixt de issues rondom Kubochi River, het gedeelte van de map dat er verschrikkelijk uit zag doordat belichting er niet goed werkte. En dat is direct iets waar ik op in wil haken.

Yakuza Kiwami 3 heeft het kwaaltje dat Pirate Yakuza ook had. Dat is dat de belichting in de Dragon Engine gewoonweg niet hun sterkste punt is. De engine doet het enorm goed met detailwerk, waar verpakkingen tot op het kleinste zinnetje leesbaar zijn, borden op de straat leesbaar zijn en daardoor is de wereld enorm gedetailleerd. Waar de engine nog kan verbeteren is vooral belichting en schaduwen. Hier gaat het soms mis met scherpte/diepte of elementen zoals water.

Maar goed, grafisch ziet de game er verder prachtig uit in mijn beleving. Voornamelijk gezichten en animaties zijn top notch, evenals het detailwerk. Ook qua performance zit de game op een stabiele resolutie met 60fps. Hoe hectisch het ook werd, ik had nooit last van drops in frames.

Buiten de graphics was er controversie over de recasting van sommige personages. Ik zelf hecht hier niet al te veel waarde aan, maar ik kan me volledig voorstellen dat dit een dealbreaker is voor fans van het eerste uur. Vooral gezien dit het laatste Kiwami deel zal zijn.

Daddy Kiryu

Kiryu is klaar met het Yakuza leventje, hij heeft zich gericht op het managen van de Morning Glory, een weeshuis in Okinawa. Toch krijgt hij het voor elkaar om met zijn goedheid meegesleurd te worden in een soort complot tussen verschillende families. Dat is eigenlijk waar het verhaal in de basis over gaat. Kiwami 3 zit bomvol interessante personages, goede world building en het verhaal is ronduit fantastisch. In Dark Ties volgen we Yoshitaka Mine, de antagonist van het verhaal. Dit is echt een geweldige toevoeging die volledig optioneel is, maar die je zeker niet moet overslaan als je het volledige verhaal wilt volgen!

Het verhaal van Kiryu en geadopteerde dochter Haruka blijft een hartverwarmend verhaal en om Haruka op te zien groeien geeft je gewoon dat gevoel dat je vroeger had bij de Harry Potter films. Het voelt warm, vertrouwd en dat is hier ook zeker geen uitzondering. Maar, Yakuza is natuurlijk ook wacky, duister en grappig en dat is hier ook weer geen uitzondering. Storytelling is ook in Kiwami 3 zeer zeker een enorm hoogtepunt en de personages die daarbij komen kijken zijn stuk voor stuk enorm interessant, boeiend en memorabel.

Pacing en wereld

Waar het soms wellicht een beetje mis kan gaan, is de pacing. En dan vooral de onderverdeling tussen verhaal en side content. Yakuza had met Zero en Kiwami best een goede balans gevonden tussen die twee elementen. Maar Kiwami 3 vind dit, ook in deze remake, nog wel lastig. Dat merk je aan alles. Je wordt constant gestopt door cutscenes, iets dat in meer delen binnen de franchise nog wel een probleem kan zijn. Die balans is wel al stukken beter dan in het origineel. Zo is de Morning Glory grotendeels optioneel geworden.

Daarnaast is de content die je speelt wel gewoon leuk. De missies met de Haisai Girls, het stoppen van de Reapers in bounty gevechten en zelfs de LaLaLa Loveland app zorgen stuk voor stuk voor leuke content. Buiten dit alles zal jij je sowieso nooit vervelen in de wereld van Kiwami 3. Of het nu karaoke is, of dat je raffle tickets inlevert om te kijken of je nog een Persona 3 Reload soundtrack kan winnen, het grootste geros van de content is enorm boeiend en gewoon leuk!

Ook de progressie zit hem hier veelal in. Zo kan je de Haisai Girls bijvoorbeeld levelen door ‘Baddie Fights’ aan te gaan in de open wereld of door gesloten missies te spelen met andere clans die jou uitdagen. Dan kom je terecht in een soort Musou setting, waar je gebieden moet overnemen, terugpakken en vervolgens een bossfight krijgt. Wat ik persoonlijk een enorm leuke toevoeging vond, is dat je ook op een motor kan rijden binnen deze Musuo mode. Al met al, de hoeveelheid geforceerde content fakkelt met de pacing van het verhaal, maar de content die je speelt is wel oprecht heel leuk. Een beetje dubbel dus!

Wat ik ook echt tof vind, is de customization die Kiwami 3 heeft. Je kan Kiryu volledig aankleden zoals jij dat wilt en zelfs zijn haarstijl aanpassen naar een 90’s emo look. Je kan je telefoon aanpassen en zo nog veel andere elementen. Het is de eerste Yakuza in de chronologische reeks die dat zo uitgebreid doet.

Parry in Yakuza?

De combat van Kiwami 3 is interessant. Uiteraard heb je de Dragon of Dojima stijl, die we kennen van de vorige en opvolgende titels. Deze voelt in Kiwami 3 ook weer fantastisch. Je bent snel en focust op hoge damage en toffe breakdance lowkicks of je smijt je vijanden een reclamebord tegen het hoofd.

Nieuw binnen de game is de Ryukyu Style, een martial arts stijl die bekend is voor de bevolking van Okinawa. In deze mode combineer je meerdere wapens voor crowd control, of om te pareren. Ja, je leest het goed, pareren! Je draagt in de Ryukyu stijl namelijk meerdere wapens waaronder de tonfa, nunchaku en tinbe/rochin. Druk jij op tijd op de block knop, dan krijg je een perfect guard. Je vijand staggert en jij krijgt een opening! De combat is hierdoor enorm bevredigend, vloeiend en afwisselend. Wanneer je Heat Gauge gevuld is, kan je uiteraard in Dragon Boost mode gaan. Dit enhanced beide vechtstijlen en eindigt met een Dragon Finisher!

Met de radio aan

RGG maakt ook in dit deel gebruik van alle andere SEGA franchises. Je kan namelijk verschillende soorten items uit andere SEGA franchises kopen, verkrijgen of winnen in de raffle. De meest boeiende: soundtracks! Persona 3 muziek afspelen terwijl je op je step door de open wereld aan het cruisen bent is toch wel even een fijn gevoel, al zeg ik het zelf. Maar goed, ik wilde het hier voornamelijk hebben over audio en dialogen. Zowel de Japanse als de Engelse cast doen het namelijk fenomenaal goed in deze game. Al blijf ik erbij dat de Engelse vertalingen het cringe gehalte soms wel echt verhogen. Daarnaast is ook gebruik van audio een belangrijke factor. Dit geeft jou echt het gevoel dat je in Japan bent en dat maakt de ervaring nog een heel stuk meer immersive.

Verdict

Yakuza Kiwami 3 is geen perfecte game. Grafisch is het een hit or miss en ook de pacing is soms verschrikkelijk. Maar wanneer je daar doorheen kijkt, zie je een hartverwarmend en zenuwslopend verhaal, een geweldige wereld met interessante personages en leuke content en voornamelijk een uitgebreide game met veel opties en vrijheid. Yakuza fans gaan deze sowieso spelen, maar ik zou deze ook zeer zeker oppakken na Zero, Kiwami en Kiwami 2! Ook dit deel draagt datzelfde charme.