Deze twee One Piece acteurs komen naar Heroes Made In Asia

EvenementenNieuws 1 Malvin Schuivens 20 februari 2026
Fans van One Piece opgelet: Vincent Regan en Craig Fairbrass komen op 21 en 22 maart naar Heroes Made in Asia in de Jaarbeurs Utrecht. De acteurs, bekend uit de Netflix live action versie van de iconische anime serie, ontmoeten daar hun fans!
Regan vertolkt in de serie de rol van Monkey D. Garp, terwijl Fairbrass te zien is als Chef Zeff. Bezoekers kunnen handtekeningen scoren, met de acteurs op de foto en deelnemen aan een exclusieve meet & greet. Regan is beide dagen aanwezig; Fairbrass schuift aan op zaterdag.
De live action adaptatie van One Piece groeide in 2023 uit tot een van de grootste successen op Netflix. De serie is gebaseerd op de legendarische manga en anime die sinds 1999 loopt en inmiddels meer dan 1100 afleveringen telt. Met het tweede seizoen op komst blijft de franchise onverminderd populair — ook onder gamers en cosplayfans. Dit seizoen zal in maart dit jaar nog op Netflix verschijnen.
Naast de meet & greets biedt Heroes Made in Asia een uitgebreid programma met gaming, cosplay en anime-activiteiten. Zo kunnen bezoekers meedoen aan een interactieve fandubbing-workshop, waarin ze leren hoe ze iconische scènes van hun favoriete anime van een nieuwe stem voorzien.
Heroes Made in Asia vindt plaats op 21 en 22 maart in Utrecht. Tickets zijn verkrijgbaar via de officiële website van het evenement.
Tagged as:
Heroes made in Asia HMIA One Piece
About the author
Hi! Ik ben Malvin! Fanatiek gamer en eeuwig kind. MMO's is waar het allemaal begon, maar tegenwoordig gebruik ik mijn rukbunker ook wel voor een lekker potje Rainbow Six Siege of Apex Legends. Buiten de games ben ik altijd in voor een toffe serie of film.
Jordy Gerritse 19 februari 2026
Malvin Schuivens 19 februari 2026
Joel Lemmrich 19 februari 2026
Jordy Gerritse 18 februari 2026
Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.
Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Please login or subscribe to continue.
No account? Register | Lost password✖
Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.✖
Be the first to leave a comment