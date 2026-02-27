Opiniestuk: Nieuwe Pokémon TCG Ascended Zero availability

Vorig weekend was het zo ver: de release van de Pokémon TCG expansion Ascended Heroes. Nou ja, niet echt. De release was namelijk vorige maand, maar kunnen we wel van een release spreken op het moment dat de enige beschikbare producten 3 pack blisters met een 1 per klant limiet, omdat de gemiddelde winkel er ook maar 5-6 had, waren? In mijn optiek niet. Daarom ging ik er dit weekend op uit om een Ascended Heroes Elite Trainer Box te scoren in de hoop, als terugkerende TCG verzamelaar, deze set compleet te maken.

Net zoals ik op 10-11 jarige leeftijd deed stond ik, samen met een zestal andere mensen, in de rij voor de lokale TCG winkel. Misschien wel een uniek perspectief. Vandaar dan ook de beslissing om dit stuk te beginnen om te kijken wat er precies anders, maar vooral wat er mis is met de Pokémon TCG in 2026. Als 10 jarige mannetje gaf ik al mijn (zak)geld uit aan Pokémon pakjes die destijds natuurlijk een stuk goedkoper waren. Ik slaagde er dan ook in om, dankzij mijn moeder die van een afstand toekeek of ik niet opgelicht werd in ruildeals, en de lokale tcg winkel waar ruilmiddagen werden georganiseerd, de base set compleet te maken. Deze set ligt tot op de dag van vandaag in de originele klapper in mijn kast. Laat duidelijk zijn dat de Pokémon TCG voor mij een stuk nostalgie is, en de kaarten verzameling ook sentimentele waarde heeft.

TCG toen en nu

Op 33 jarige leeftijd pakte ik dit weekend de Pokémon TCG weer op. Samen met mijn vriendin, die niets met Pokémon heeft en enkel fungeerde als tweede kans op een Elite Trainer Box, besefte ik dat 10 jarige ik in dit huidige TCG klimaat geen schijn van kans had gehad. Had ik mijn ouders, die natuurlijk wertken en druk waren moeten vragen om een vrije dag op te nemen en in de rij te gaan staan? absurd natuurlijk. Een half uur voor opening groeide de rij nog steeds. Een twaalftal mensen, die probeerden de schijn van het vormen van een rij nog een beetje probeerden vast te houden, stond nu te wachten. “Willen jullie alsjeblieft netjes een rij vormen, er gaat niet gevochten worden om Pokémon kaarten” sprak het winkelpersoneel die stipt op tijd de deur opende. Dit verliep dan ook goed maar ergens ontging de ernst van de halve grap mij niet.

Een trading card game die ooit mijn schoolpauzes vulde, vriendschappen hielp vormen, en de oorzaak van ruzies op het schoolplein was lijkt nu enkel een hobby voor volwassenen die bij de minste hype klaar staan om elkaars kop in te slaan voor die extra doos Pokémon TCG die dan ook misschien later weer voor 3 keer de prijs online verschijnt. En zo ook hier weer. Na het slagen in het kopen van 2 ETBs loop ik naar buiten en zie ik op mijn social media feeds de eerste ETBs te koop worden aangeboden. Foto’s van de ETB op autostoelen van mensen die nog niet eens de moeite hebben genomen eerst naar huis te rijden komen voorbij met daarbij belachelijke prijzen. Komen er geen restocks? Zou The Pokémon company niet meer gaan printen? We kregen in Maart van 2025 dan ook een update. Er lijkt sinds die tijd weinig veranderd.

Ascended Heroes maakt, wat we eigenlijk al wisten, pijnlijk duidelijk: Dit is geen hobby voor kinderen, en geen hobby voor mensen die krap bij kas zitten en graag hun jeugd willen herbeleven. Het is inmiddels een hobby voor keiharde Pokémon TCG verzamelaars die maanden voor release geld opzij zetten en voor scalpers en investors die product opkopen en wegzetten om later winst uit te slaan. Even later verschijnen dan ook de eerste losse kaarten op diezelfde social media feeds in TCG groepen en op de bekende TCG websites. 600, 900, soms wel 2500 euro, is het wegleggen van deze kaarten in een map nog te rechtvaardigen als sommige kaarten een gemiddeld maandloon opbrengen? Het is een soort schuldgevoel dat mij bekruipt bij het openmaken van elk pakje. Misschien mag ik ergens van geluk spreken dat de grote hits mij bespaard blijven.

Uit twee Elite trainer Boxes komt eigenlijk niets indrukwekkends naast een enkele illlustration rare Mega Meganium. Ik bewonder de kaart en besef waarom ik de TCG nog steeds zo mooi vind: de illustraties. Maar tegelijk weet ik gelijk weer waarom ik stopte. Het geld dat ik net met grote moeite heb uitgegeven, heb ik ook met moeite verdiend. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit allemaal zo moeilijk is? Daarnaast kom ik reverse rares in twee varianten tegen. Eentje met een pokéball en eentje met het type van de Pokémon zelf. Dat wil zeggen dat zelfs elke common kaart 3 varianten heeft. De map in mijn kast bevat de base set, de fossil set en deel van de rocket en gym heroes set maar zal in aantal kaarten niet eens in de buurt komen van hoeveel kaarten de Ascended Heroes master set zal bevatten. Met enige zorgen over de dure kaarten ga ik het toch doen: een poging tot een master set.

Een redelijk begin

Nu zo’n 20 pakjes verder ben ik toch al een redelijk eind. Veel van de common kaarten heb ik in 3 varianten weten te bemachtigen en ik zie de prijzen van de losse kaarten online al wat zakken. Ik ga echter nog geen losse kaarten kopen. de FOMO is nog in volle gang en er komen nog producten in de Ascended Heroes line up uit. Voorlopig plaats ik een pre-order voor een booster bundle en laat ik het daarbij. Ik zal natuurlijk de release datum van producten in de gaten houden zodat ik bij release weer in de rij kan gaan staan voor de lokale TCG winkel. Hoewel ik ontzettend geniet van het openen van de pakjes, het organiseren van de kaarten (en heb ik dan ook gelijk een binder gekocht) ben ik gelijk weer genezen. Ik hoop dat Perfect Order (de aankomende set) de aandacht van deze set zal afleiden en de prijzen omlaag drukt. Onredelijk optimistisch denk ik.

Het plan

Vanaf nu zal ik 150 euro per maand opzij zetten om losse Pokémon TCG kaarten te kopen. Mocht je dit lezen en denken “hey, ik wil wel wat kaarten verkopen” staat het je natuurlijk vrij om dit in de reacties te plaatsen zodat ik contact kan opnemen. Ik hoor dan ook graag wat jullie ervaringen als TCG verzamelaars zijn. Omdat die 150 euro gezien de prijs van sommige kaarten een redelijk laag bedrag is zal ik sommige maanden geen enkele kaart kunnen kopen. Ik ben vastberaden niet gepakt te worden door FOMO en zal mijn tijd nemen met deze set.

Mijn gevoel

Neem wat ik zeg in dit stuk met een korrel zout. Volledig persoonlijk en gebaseerd op anekdotisch bewijs doe ik een blik op mijn ervaring als terugkerende Pokémon TCG verzamelaar. Wat mij vooral opvalt is dat de community die er vroeger was, het ruilen in lokale stripwinkels (die nauwelijks nog bestaan), het ruilen op beurzen of evenementen als Pokémon day, nauwelijks nog aanwezig zijn. Ik wist vroeger niet eens welke kaart welk bedrag opleverde.

Als je zo door de Pokémon TCG content op TikTok of Youtube kijkt dan zie je regelmatig een bedrag getoond worden bij het trekken van een kaart. De waarde van Pokémon TCG kaarten is voor mij nooit interessant geweest. Ik spaar kaarten met daarop gekke wezentjes die voor mij sentimentele waarde hebben. Ik ben niet bezig met het aanvullen van mijn pensioen. Als ik dan toch de prijzen opzoek en tegen mijn vriendin opschep dat ik een kaart van 200 euro (inmiddels 90) heb getrokken kijkt ze me aan en zegt “je gaat ze toch niet verkopen”. En ze heeft gelijk. En toch hoop ik dat de Pokémon TCG in de toekomst weer wat toegankelijker gaat worden. Zou 2028 het jaar worden?