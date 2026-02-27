PS5 Pro krijgt betere PSSR – RE9 loopt voorop

Groot nieuws voor de eigenaren van de PS5 Pro, je console wordt namelijk nog beter! Sony heeft namelijk vandaag onthuld dat de verbeterde versie van hun upscaling naar de PlayStation 5 Pro komt, helemaal gratis en voor niets.

De PlayStation 5 Pro is een interessante console voor Sony. Het is niet een nieuw iets dat console makers na de release van hun originele console met een krachtigere versie komen. Maar met de stijgende kosten van RAM geheugen en hardware maakt het de keus voor deze krachtigere console ineens een stuk logischer. Als we dan gaan kijken naar het nieuws van vandaag dat er een nieuwe versie van deze upscaling techniek komt voor helemaal gratis en dan hebben we een winnaar!

PSSR 2.0

De PlayStation Spectral Super Resolution of PSSR afgekort krijgt dus een upgrade naar versie 2.0. Dit is vandaag door PlayStation kort aangekondigd en verder uitgelicht in een artikel met deze nieuwe update is het de bedoeling dat de grafische kwaliteit van de console nog hoger wordt zonder dat er wordt ingeleverd op de framerate of andersom.

PSSR 2.0 is dus een volgende stap in de samenwerking tussen Sony en AMD waarin de twee de AMD technologie FSR 4 op de PlayStation 5 Pro laat draaien. Het resultaat? Een nog betere algehele ervaring.

Update

De PlayStation 5 Pro PSSR 2.0 update komt in maart van dit jaar via een systeem update naar alle console games die PSSR ondersteunen. Je leest het goed, alle games die op dit moment PSSR ondersteunen hebben dus voordeel van deze nieuwe update. Zelfs wanneer je game niet gemaakt is met PSSR 2.0 in mind.

Mocht je deze optie willen aanzetten als PS5 Pro gebruiker dan is het wel belangrijk dat je deze optie ook zelf aan zet in de instellingen van de Sony console. Wanneer de update live is dan zie je de optie zoals op de onderstaande foto.

RE9

Ondergetekende is vannacht om 00:00 lekker opgebleven om een begin te kunnen maken aan de nieuwe Resident Evil game. Wat mij vooral op viel was dat de game er ontzettend goed uit zag. Nu is dat voor games op zichzelf tegenwoordig natuurlijk niet echt raar meer, we leven immers in tijden dat spellen er mooier en mooier uit zien. Maar ik bedoel het zag er echt een stuk scherper uit dan alles wat ik tot dusver op de PlayStation 5 Pro heb mogen spelen.

En vandaag blijkt dus dat deze gedachtegang helemaal niet zo gek is. In het PlayStation artikel is namelijk te lezen dat de eerste game die gebruik maakt van PSSR2 Resident Evil Requiem is. Capcom zelf had het volgende te zeggen.

“With Resident Evil Requiem, we focused on enhancing the presentation quality of the protagonist through an upgraded version of RE Engine to deepen the player’s immersion in horror. For example, each individual strand of hair and beard is rendered as a polygon, allowing it to move realistically in response to body motion and wind. The way light passes through his hair changes depending on how the strands of hair are overlapped as well. This detailed expression of texture is one of the many details that we would especially love for our fans to see. The upgraded PSSR has allowed us to elevate our expressiveness by successfully processing these details and textural particularities, which are traditionally difficult to upscale because of their intricacy. We hope you will experience this unprecedented level of horror and visual fidelity, and the new gameplay feel it delivers.” – Masaru Ijuin, Senior Manager Engine Development Support Section R&D Foundational Technology Department, Capcom

Als laatste is er zelfs nog een afbeelding toegevoegd welk de verschillen laat zien tussen de originele upscaling methode en de verbeterde versie. Let vooral op het haar!

Tot slot

Al met al lijkt dit dus een mooie volgende stap te zijn voor de PlayStation 5 Pro. Zet dus zeker de optie aan wanneer deze nieuwe update te downloaden is. Ben jij blij met deze update? Laat het ons weten!