Waarom Overwatch de “2” laat vallen vanaf nu

De overgang van Overwatch naar Overwatch 2 was voor velen een vraagteken. Moest het een nieuwe game worden, of waren Quality-of-Life updates genoeg geweest? Van veel changes, zoals een totale overhaul van gameplay tot aan hero changes die bij velen niet in de smaak vielen. Toch lijkt het alsof Blizzard begint te leren van hun fouten, en willen zij grote stappen gaan maken met Overwatch.

Blizzard heeft besloten om de “2” uit de titel te schrappen omdat Overwatch 2 jarenlang werd achtervolgd door teleurstelling rond het geannuleerde PvE‑systeem, de onduidelijke roadmap en de slechte communicatie. De studio wil het spel opnieuw positioneren als één doorlopend platform, zonder de bedoeling dat we wéér een nieuwe game krijgen. Door terug te keren naar de naam Overwatch benadrukt Blizzard dat het spel voortaan evolueert als een live‑service met seizoensverhalen, regelmatige hero‑updates en een duidelijker toekomstplan.

De naamswijziging gaat samen met een visuele rebranding, nieuwe UI en een frisse focus op het verhaal tussen Overwatch en Talon — het hart van de franchise.

Nieuwe heroes

Het nieuwe Overwatch‑jaar introduceert tien nieuwe heroes, een ongekend aantal voor één kalenderjaar. De eerste vijf — Domina, Emre, Anran, Mizuki en Jetpack Cat — zijn direct speelbaar vanaf het openingsseizoen. Elk van deze heroes vertegenwoordigt een nieuwe ontwerpfilosofie: meer uitgesproken speelstijlen, duidelijkere rolidentiteit en sterkere synergie met teamcomposities.

Domina is bijvoorbeeld een tank die draait om gebiedscontrole en crowd control, terwijl Jetpack Cat een luchtmobiele support is die verticale gameplay stimuleert. De overige vijf heroes verschijnen verspreid over de rest van het jaar, telkens één per seizoen, zodat spelers regelmatig nieuwe strategieën en meta‑verschuivingen kunnen verwachten. Blizzard benadrukt dat deze aanpak het spel dynamischer moet maken en de competitieve scene nieuw leven moet inblazen.

Reign of Talon

Reign of Talon vormt de ruggengraat van het komende jaar en is het meest ambitieuze verhaalproject dat Overwatch tot nu toe heeft opgezet. Het seizoen draait om machtsstrijd binnen Talon, waarbij Vendetta — een nieuw gezicht binnen de organisatie — de macht grijpt door Doomfist van zijn troon te stoten.

Dit conflict wordt niet alleen verteld via cinematics, maar ook via motion comics, hero‑origin‑video’s, map‑aanpassingen en seizoensgebonden missies. Blizzard wil hiermee terugkeren naar de rijke lore die Overwatch ooit zo populair maakte, maar dan geïntegreerd in de gameplay in plaats van externe media. Spelers zullen gedurende het jaar zien hoe steden, maps en zelfs bestaande heroes reageren op de groeiende dreiging van Talon.

Conquest

Conquest is het eerste grote event binnen Reign of Talon en vormt een vijf weken durende wereldwijde event. Spelers kiezen een kant — Overwatch of Talon — en voltooien dagelijkse en wekelijkse missies die bijdragen aan de totale voortgang van hun factie. Het event is zichtbaar in het hoofdmenu, in speciale mapvarianten en in tijdelijke modi die een stukje van het verhaal laten zien.

Naarmate het event vordert, krijgen we nieuwe hoofdstukken in het verhaal te zien, in vormen van cutscenes, voice‑lines en lore‑entries. Conquest introduceert ook exclusieve beloningen zoals factie‑specifieke Legendary skins, banners, emotes en een reeks cosmetische items die alleen tijdens dit event verkrijgbaar zijn.

Vernieuwingen aan de UI en UX

De interface van Overwatch heeft een volledige metamorfose ondergaan. Het hoofdmenu is opnieuw opgebouwd rond drie pijlers: Play, Heroes en Story. Hierdoor is het eenvoudiger om te zien welke content nieuw is, welke missies beschikbaar zijn en hoe het verhaal zich ontwikkelt. De hero‑selectie is overzichtelijker, met duidelijkere rolverdeling, sub‑role‑iconen en verbeterde leesbaarheid van abilities. Ook de in‑game HUD is subtiel aangepast: ability‑timers zijn scherper, role‑passives worden beter weergegeven en teaminformatie is compacter maar duidelijker. Blizzard heeft daarnaast gewerkt aan toegankelijkheidsopties zoals kleurfilters, verbeterde ondertiteling en meer controle over audio‑mixing.

Quality‑of‑Life verbeteringen

Naast de visuele vernieuwingen zijn er tal van praktische verbeteringen doorgevoerd. Karakters binnen de hoofdrollen hebben nu specialties, zoals frontline tanks, disruptors, burst‑damage heroes en mobility supports, elk met eigen passives die de speelstijl versterken. Dit moet de balans verbeteren en spelers helpen om sneller een rol te vinden die bij hen past. Verder zijn er aanpassingen gedaan aan matchmaking, waardoor skill‑gaps kleiner moeten worden en teams consistenter aanvoelen. Maps hebben subtiele visuele updates gekregen die aansluiten op het verhaal, en sommige routes zijn aangepast om gameplay vloeiender te maken. Ook de hero‑progressie is uitgebreid met nieuwe challenges, beloningen en seizoensgebonden doelen.

Hello Kitty‑crossover

De samenwerking met Hello Kitty & Friends is een opvallende en luchtige toevoeging aan het nieuwe Overwatch‑jaar. Tijdens dit tijdelijke event verschijnen zes nieuwe Legendary skins die elk een iconisch Sanrio‑personage vertegenwoordigen. De skins zijn niet alleen cosmetisch; ze bevatten unieke Play‑of‑the‑Game‑animaties waarin 3D‑versies van de Sanrio‑figuren kort in beeld verschijnen. Daarnaast zijn er speciale challenges waarmee spelers sprays, name cards en een exclusieve titel kunnen verdienen. De crossover wordt verder ondersteund door een samenwerking met Razer, die limited‑edition Sanrio‑themed hardware uitbrengt met in‑game codes voor extra cosmetics. Het event is ontworpen als een vrolijke tegenhanger van de donkere toon van Reign of Talon en laat zien dat Overwatch ruimte houdt voor speelsheid en verrassingen.