Highguard benadert de gevreesde dubbele cijfers

Highguard doet het niet zo heel lekker, dat is middels geen geheim meer. De game lijdt enorm onder slechte marketing, nog slechtere timing en ook niet zo’n geweldige gameplay. Het lijkt erop dat de game gaat vallen voor het kon opstaan.

Ergens zonde, ergens niet heel gek, maar multiplayer game Highguard doet het echt niet geweldig momenteel. Of nou ja, momenteel, eigenlijk al vanaf de lancering in januari niet echt. Wildlight Entertainment is slachtoffer van zowel hun eigen marketing, als die van Geoff Keighley. De game werd namelijk als afsluiter aangekondigd tijdens The Game Awards 2025 en daar waren mensen niet heel blij mee. De game ging in radiostilte tot vlak voor lancering, waarna de marketing van de studio zelf ook niet echt geweldig was. Eerder vandaag zat de game op 105 actieve gebruikers op Steam. Het lijkt erop dat de game, zoals die nu is, niet meer te redden is. De studio zag eerder al ontslagen en de industrie vreest over hoe dit nu gaat uitpakken.