Background

Nacon Connect uitgesteld naar mei 2026

Nieuws 27 Jordy Gerritse 2 maart 2026

Nacon Greedfall 2

De Nacon Connect showcase die was gepland voor 4 maart 2026 is uitgesteld na mei 2026, nadat het bedrijf vorige week heeft medegedeeld zijn schulden niet meer te kunnen betalen. In het Engels heet dat heel mooi: filed for insolvency.

Alhoewel de Franze uitgever en fabrikant nog niet failliet is, kennen we een filed for insolvency, hier in Nederland niet echt. Het is een faillissementsaanvraag, maar wel eentje met nog hoop op financiële steun en een eventuele uitweg. Nacon heeft zijn laatste adem dus nog niet uitgeblazen, maar met onzekerheid voor de toekomst heeft het bedrijf hun aanstaande Nacon Connect met twee maanden uitgesteld.

Nacon probeert hiermee extra tijd te gunnen aan de ontwikkelaars om hun games nog beter te presenteren tijdens de showcase in mei. In de tussentijd concentreert het bedrijf zich op de aanstaande releases, waaronder GreedFall: The Dying World. The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss en nog veel andere.

Naast games is het bedrijf ook uitgever en producent van een reeks aan accessoires voor Xbox, PC, PlayStation en Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Ze waren ook de uitgever van de AA-hit afgelopen najaar met de naam Hell is Us.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

Next

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation