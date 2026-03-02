Nacon Connect uitgesteld naar mei 2026

Nieuws 27 Jordy Gerritse 2 maart 2026
De Nacon Connect showcase die was gepland voor 4 maart 2026 is uitgesteld na mei 2026, nadat het bedrijf vorige week heeft medegedeeld zijn schulden niet meer te kunnen betalen. In het Engels heet dat heel mooi: filed for insolvency.
Alhoewel de Franze uitgever en fabrikant nog niet failliet is, kennen we een filed for insolvency, hier in Nederland niet echt. Het is een faillissementsaanvraag, maar wel eentje met nog hoop op financiële steun en een eventuele uitweg. Nacon heeft zijn laatste adem dus nog niet uitgeblazen, maar met onzekerheid voor de toekomst heeft het bedrijf hun aanstaande Nacon Connect met twee maanden uitgesteld.
Nacon probeert hiermee extra tijd te gunnen aan de ontwikkelaars om hun games nog beter te presenteren tijdens de showcase in mei. In de tussentijd concentreert het bedrijf zich op de aanstaande releases, waaronder GreedFall: The Dying World. The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss en nog veel andere.
Naast games is het bedrijf ook uitgever en producent van een reeks aan accessoires voor Xbox, PC, PlayStation en Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Ze waren ook de uitgever van de AA-hit afgelopen najaar met de naam Hell is Us.
Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.
